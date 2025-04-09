Нижегородские власти разъяснили нюансы нового законопроекта о продаже алкоголя

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Законопроект об ограничении времени продажи алкоголя в Нижегородской области прошёл процедуру оценки регулирующего воздействия, сообщили в региональном правительстве.
В обсуждении инициативы приняли участие более 30 человек, включая граждан и представителей бизнес-сообщества. По итогам обсуждения авторы проекта учли замечания, внесли правки и направили обновлённый документ на повторную оценку.
Как пояснили в правительстве, цель законопроекта — сформировать культуру ответственного потребления алкоголя за счёт ограничений его доступности в определённые часы.
Согласно проекту, подготовленному министерством экономического развития, предлагается ввести следующие ограничения на розничную продажу спиртного: в воскресенье — полный запрет; в субботу — запрет с 00:00 до 10:00 и с 16:00 до конца дня; в будние дни — запрет с 20:00 до 14:00 следующего дня.
Кроме того, алкогольную продукцию нельзя будет размещать в прикассовых зонах и торговых залах, если речь не идёт о специализированных магазинах.
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