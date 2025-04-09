Продажу алкоголя по воскресеньям предлагают запретить нижегородские власти Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородские власти предлагают ужесточить правила продажи алкоголя. Министерство экономического развития вынесло на общественное обсуждение обновленный вариант законопроекта об ограничении продажи алкоголя.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что его основная цель — сократить уровень потребления алкогольной продукции, особенно крепких спиртных напитков, снизить показатели заболеваемости, инвалидности и преждевременной смертности, связанных с алкоголем, а также способствовать увеличению продолжительности здоровой жизни населения.

В регионе планируется запретить продажу алкоголя в розницу:

• по воскресеньям полностью,

• по субботам — с полуночи до 10:00 и с 16:00 до конца дня,

• в будние дни — с 20:00 до 14:00 следующего дня.

(Исключение — алкоголь, продаваемый в кафе, ресторанах и магазинах беспошлинной торговли.)

В это время нельзя будет демонстрировать алкогольную продукцию в торговых залах. Ее также нельзя будет размещать и продавать в прикассовой зоне магазинов, если это не специализированный магазин или не специально выделенное место для продажи алкоголя.

Оценка регулирующего воздействия продлится до 8 мая.

Отметим, что в декабре 2025 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в регионе будут установлены новые ограничения по продаже алкогольной продукции. Предыдущий вариант законопроекта отправили на доработку.