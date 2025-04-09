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Общество

Продажу алкоголя по воскресеньям предлагают запретить нижегородские власти

10 апреля 2025 13:12  [140] Общество
Продажу алкоголя по воскресеньям предлагают запретить нижегородские власти

Фото: Александр Воложанин

Нижегородские власти предлагают ужесточить правила продажи алкоголя. Министерство экономического развития  вынесло на общественное обсуждение обновленный вариант законопроекта об ограничении продажи алкоголя. 

В пояснительной записке к законопроекту указано, что его основная цель — сократить уровень потребления алкогольной продукции, особенно крепких спиртных напитков, снизить показатели заболеваемости, инвалидности и преждевременной смертности, связанных с алкоголем, а также способствовать увеличению продолжительности здоровой жизни населения.

В регионе планируется запретить продажу алкоголя в розницу: 
• по воскресеньям полностью, 
• по субботам — с полуночи до 10:00 и с 16:00 до конца дня, 
• в будние дни — с 20:00 до 14:00 следующего дня.
(Исключение — алкоголь, продаваемый в кафе, ресторанах и магазинах беспошлинной торговли.)

В это время нельзя будет демонстрировать алкогольную продукцию в торговых залах. Ее также нельзя будет размещать и продавать в прикассовой зоне магазинов, если это не специализированный магазин или не специально выделенное место для продажи алкоголя. 

Оценка регулирующего воздействия продлится до 8 мая. 

Отметим, что в декабре 2025 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в регионе будут установлены новые ограничения по продаже алкогольной продукции. Предыдущий вариант законопроекта отправили на доработку

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Теги:
Алкоголь Законопроекты ограничения
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