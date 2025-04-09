Беркович объяснил, как брендинг и городская среда влияют на развитие регионов Общество

Фото: сайт НЦ "Россия"

Панельная дискуссия на тему территориального брендинга, качества городской среды и урбанистических решений прошла в Национальном центре "Россия" в рамках экспертной программы по архитектуре и урбанистике "Вглядываясь в будущее".

Мероприятие под названием "Визуальный стиль регионов: возможности и перспективы" объединило архитекторов, строителей, урбанистов, девелоперов, предпринимателей, инвесторов, представителей власти, общественников и медиаэкспертов.

В течение дня участники обсуждали, как визуальный облик и комфорт городской среды влияют на развитие территорий и формируют представление о будущем архитектуры.

Директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов подчеркнул значимость территориального брендинга как экономического инструмента. По его словам, имидж региона становится определяющим фактором при выборе места для жизни, работы и бизнеса, особенно среди молодежи.

"Территориальный брендинг имеет огромное значение. Мы выбираем продукты с сильным брендом — так же мы выбираем и регионы. Особенно это важно для молодых людей. Посмотрите на Дальний Восток: он развивается по поручению Президента, и важно, что эти изменения профессионально и наглядно транслируются обществу, бизнесу и международному сообществу", — отметил Финогенов.

О практическом влиянии городской среды на повседневную жизнь рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович. Он отметил, что благоустройство и визуальное обновление городов напрямую влияют на настроение жителей и их решение остаться в регионе.

"Когда появляется комфортная городская среда — пешеходные улицы, общественные пространства — город открывается заново. Это стимулирует деловую активность, способствует развитию малого и среднего бизнеса, усиливает туристическую привлекательность. Всё это повышает уровень социального благополучия. В Нижнем Новгороде, после масштабной реновации к 800-летию, молодежь стала чаще оставаться. Появились рабочие места и насыщенная городская жизнь", — отметил Беркович.

Он также подчеркнул важность регулярного проведения социологических исследований при формировании территориального бренда. Это позволяет отслеживать общественные настроения, экономические тенденции и туристическую привлекательность региона.

В рамках программы "Вглядываясь в будущее" прошли также дискуссии "Архитектура будущего" и "Возрождение исторических территорий", а также презентация исследования о перспективах архитектурного развития.

Урбанистический трек включал обсуждения "Визуальный код России", "Визуальный стиль регионов: возможности и перспективы", "Обсуждение точек роста" и "Город для всех: от теории к практике".

Инициатива "Вглядываясь в будущее" подчеркивает роль Национального центра "Россия" как платформы для формирования единого визуального языка страны. Центр стремится сохранить культурное разнообразие регионов и передавать ценности через современные дизайнерские решения.