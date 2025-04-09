Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Транспортная реформа завершится в Нижнем Новгороде к июню
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
11 апреля 2025 16:39  [107] Андрей Гнеушев представил Ольге Баталиной демографическую программу "ОСНОВА – нижегородский проект жизни"
11 апреля 2025 16:30  [118] Сотрудники выксунского завода ОМК стали лауреатами Баташевской премии
11 апреля 2025 16:11  [132] Спрос на жилье в Нижнем Новгороде падает на фоне дорогой ипотеки
11 апреля 2025 16:00  [139] Завод "Красное Сормово" модернизируют за 7,5 млрд рублей
11 апреля 2025 15:11  [155] Завод по производству спецавтомобилей построят в Нижнем Новгороде
11 апреля 2025 14:58  [176] Работодатели готовы платить нижегородцам около 65 тысяч рублей
11 апреля 2025 14:56  [73] Еще одна нижегородская компания увеличит выработку благодаря участию в проекте "Производительность труда"
11 апреля 2025 14:40  [161] Нижегородское УФАС выявило нарушения в рекламе Альфа-Банка на ТВ
11 апреля 2025 14:33  [75] Выработка производителя деталей для авто вырастет на 17% благодаря нацпроекту
11 апреля 2025 14:28  [72] Антон Гаранин представил инвестпотенциал Нижегородской области на международном инвестиционном конгрессе в ОАЭ
Экономика

Выработка производителя деталей для авто вырастет на 17% благодаря нацпроекту

11 апреля 2025 14:33  [75] Экономика

Фото: минпром Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками АО «МС Автомотив» подвели промежуточные итоги* внедрения инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» на предприятии.

Компания специализируется на разработке деталей из пластика, литье пластмасс, окраске пластиковых деталей, изготовлении оснастки. В качестве пилотного потока на предприятии была выбрана оптимизация производства изделий бамперной группы (детали, которые смягчают удар при столкновении автомобиля).  

«За три месяца работы на площадке предприятия эксперты РЦК провели аудит и выявили 16 «узких мест». Среди них – превышение объемов производства над спросом, нерациональная организация рабочего пространства, лишние перемещения материалов и продукции. По каждому из этих пунктов были разработаны решения. Внедрение предложений экспертов РЦК позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку на 17 процентов», –  рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Также специалисты РЦК обучили бережливым технологиям 33 сотрудника предприятия, а также подготовили двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

На сегодняшний день в Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» успешно внедряют 28 производителей автокомпонентов.

Для того чтобы стать участников федерального проекта «Производительность труда» нужно оставить заявку на ИТ-платформе Производительность.рф.  Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).  На сегодняшний день над внедрением бережливых технологий при господдержке работают 278 нижегородских компаний.

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Производительность труда
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото интерьеров Дома труда после реставрации
09 апреля 2025 18:53Дворец труда после реставрации: как переплелись история и современность
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph