Выработка производителя деталей для авто вырастет на 17% благодаря нацпроекту Экономика

Фото: минпром Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками АО «МС Автомотив» подвели промежуточные итоги* внедрения инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» на предприятии.

Компания специализируется на разработке деталей из пластика, литье пластмасс, окраске пластиковых деталей, изготовлении оснастки. В качестве пилотного потока на предприятии была выбрана оптимизация производства изделий бамперной группы (детали, которые смягчают удар при столкновении автомобиля).

«За три месяца работы на площадке предприятия эксперты РЦК провели аудит и выявили 16 «узких мест». Среди них – превышение объемов производства над спросом, нерациональная организация рабочего пространства, лишние перемещения материалов и продукции. По каждому из этих пунктов были разработаны решения. Внедрение предложений экспертов РЦК позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку на 17 процентов», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Также специалисты РЦК обучили бережливым технологиям 33 сотрудника предприятия, а также подготовили двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

На сегодняшний день в Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» успешно внедряют 28 производителей автокомпонентов.

Для того чтобы стать участников федерального проекта «Производительность труда» нужно оставить заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день над внедрением бережливых технологий при господдержке работают 278 нижегородских компаний.

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.