Судно "Спутник" начнет курсировать между Васильсурском и Лысой Горой Общество

Фото: судоходная компания "Водолет"

С 12 апреля на маршруте Васильсурск — Лысая Гора в Воротынском городском округе начнёт курсировать судно на воздушной подушке "Спутник". Об этом сообщили в судоходной компании "Водолет".

Транспортное средство сможет одновременно перевозить до девяти пассажиров. Его расписание движения будет согласовано с графиком автобусных рейсов, что обеспечит удобную пересадку для жителей и гостей региона.

Судно будет выполнять рейсы до запуска паромной переправы на этом участке.

Два судна на воздушной подушке были приобретены в январе 2025 года в рамках программы льготного лизинга при участии АО "ГТЛК".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём телеграм-канале отметил, что "Спутники" предназначены для обеспечения транспортной доступности между населёнными пунктами в период, когда ни паром, ни ледовая переправа не функционируют. В таких условиях людям зачастую приходится либо рисковать, переходя по льду, либо преодолевать около 300 километров по автодорогам.

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