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Общество

Депутаты Госдумы предложили помечать на сайтах знакомств ранее судимых

11 апреля 2025 18:13  [92] Общество
Депутаты Госдумы предложили помечать на сайтах знакомств ранее судимых

Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" Ксения Горячева и Ярослав Самылин предложили внедрить систему предупреждения пользователей сайтов знакомств о наличии судимости за особо тяжкие преступления у их собеседников. Как сообщает телеканал "360", соответствующий запрос на разработку механизма направлен в МВД России.

По данным опроса, проведённого среди пользователей сайтов знакомств, более 55% пользователей сталкивались с негативными ситуациями, включая мошенничество, шантаж, угрозы и насилие. Около 13% респондентов признались, что им угрожали физической расправой, а у 5% общение перешло в стадию насилия после личных встреч.

В 2022 году полиция зафиксировала 158 049 случаев административных правонарушений, связанных с домашним насилием, большинство из которых касалось побоев.

Депутаты обеспокоены случаями насилия над женщинами, когда мужчины скрывали судимости. Примеры: в Бурятии мужчина избил знакомую после свидания, скрыв судимость; в Санкт-Петербурге мужчина напал на женщину после знакомства, имея семь судимостей.

Законопроект предлагает создать систему, автоматически предупреждающую о судимости за изнасилование, кражу, мошенничество, убийство и домашнее насилие. Для этого МВД должно предоставить онлайн-платформам доступ к реестру судимых. Это позволит повысить уровень безопасности и доверия пользователей, а также предотвратить возможные негативные последствия общения в интернете, уверены авторы инициативы.

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Теги:
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