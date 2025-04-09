Функция отказа от водителей-мигрантов может появиться в российских приложениях такси Общество

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил внедрить в приложения российских агрегаторов такси функцию отказа от поездки с водителем-мигрантом. Это нововведение направлено на борьбу с ростом правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, работающими в такси.

Даванков подчеркнул, что за последний год количество преступлений, связанных с мигрантами, увеличилось на 17,3%, ссылаясь на данные МВД. По его мнению, такая функция позволит пассажирам самостоятельно выбирать водителей, что, в свою очередь, может снизить количество инцидентов.

Кроме того, инициатива должна поддержать российских водителей такси, так как пассажиры будут чаще выбирать их услуги. Предложение было направлено министру транспорта РФ Роману Старовойту, сообщает телеканал "360".

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев выступил с другой инициативой. Он предложил руководству сервиса "Яндекс.Такси" отменить комиссионные сборы для водителей тарифа "Детский". По мнению Гусева, это поможет улучшить демографическую ситуацию в стране, так как снизит стоимость поездок для родителей с детьми, и продемонстрирует социальную ответственность компании.