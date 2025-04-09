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Общество

Телебашня в Нижнем Новгороде засияет в честь Дня космонавтики

12 апреля 2025 10:23  [1] Общество
Телебашня в Нижнем Новгороде засияет в честь Дня космонавтики

Фото: филиал РТРС

Вечером 12 апреля телебашня в Нижнем Новгороде превратится в яркий арт-объект: на ней появится специальная архитектурно-художественная подсветка, приуроченная ко Дню космонавтики.

Как сообщили в пресс-службе филиала РТРС, иллюминация будет работать в течение одного часа — с 21:00 до 22:00.

Посетители и жители города смогут увидеть на световом панно символический запуск ракеты, а также портрет Юрия Гагарина — первого человека, покорившего космос.

Дополнительно на башне отразятся изображения планет Солнечной системы, спутников связи, вид нашей планеты из космоса и надпись: "12 апреля — День космонавтики".

Именно 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества орбитальный полет на корабле "Восток", открыв новую эру в освоении космоса.

Ранее нижегородский губернатор Глеб Никитин обратился к жителям в связи с празднованием Дня космонавтики. Что сказал глава региона — читайте тут

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Теги:
Космонавтика Праздники телебашня
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