Хирург предостерегла нижегородцев от моды на "борцовские уши"

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Пластический хирург Надежда Рождественская выразила обеспокоенность растущим числом обращений от мужчин, желающих изменить форму ушей под влиянием моды на так называемые "борцовские уши" — характерную деформацию, часто встречающуюся у профессиональных бойцов. Об этом пишет телеграм-канал "Бокал прессека".
По словам эксперта, всё чаще молодые мужчины просят "сломанные ушные раковины, как у Хабиба Нурмагомедова", стремясь таким образом подчеркнуть свою мужественность и внешнюю причастность к силовым видам спорта.
Подобные изменения внешности нередко выполняются в косметических салонах с использованием филлеров. Однако последствия таких процедур устранять приходится уже специалистам пластической хирургии. При этом даже успешно проведённая операция не всегда позволяет полностью восстановить форму уха.
Надежда Рождественская призывает мужчин задуматься о последствиях подобных модификаций и представить, как они будут выглядеть через 30-40 лет. По её мнению, единственным оправданным вмешательством в область ушей остаётся отопластика при выраженной лопоухости — и то, только в случае, если ребёнка дразнят в школе.
Если же человеку хочется нанести на тело искусственные шрамы или другие "увечья", врач советует сначала проконсультироваться с психотерапевтом.
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