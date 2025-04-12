Хирург предостерегла нижегородцев от моды на "борцовские уши" Общество

Фото: изображение сгенерировано нейросетью

Пластический хирург Надежда Рождественская выразила обеспокоенность растущим числом обращений от мужчин, желающих изменить форму ушей под влиянием моды на так называемые "борцовские уши" — характерную деформацию, часто встречающуюся у профессиональных бойцов. Об этом пишет телеграм-канал "Бокал прессека".

По словам эксперта, всё чаще молодые мужчины просят "сломанные ушные раковины, как у Хабиба Нурмагомедова", стремясь таким образом подчеркнуть свою мужественность и внешнюю причастность к силовым видам спорта.

Подобные изменения внешности нередко выполняются в косметических салонах с использованием филлеров. Однако последствия таких процедур устранять приходится уже специалистам пластической хирургии. При этом даже успешно проведённая операция не всегда позволяет полностью восстановить форму уха.

Надежда Рождественская призывает мужчин задуматься о последствиях подобных модификаций и представить, как они будут выглядеть через 30-40 лет. По её мнению, единственным оправданным вмешательством в область ушей остаётся отопластика при выраженной лопоухости — и то, только в случае, если ребёнка дразнят в школе.

Если же человеку хочется нанести на тело искусственные шрамы или другие "увечья", врач советует сначала проконсультироваться с психотерапевтом.