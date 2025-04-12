ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 апреля 2025 12:32  [105] Из Красной книги Нижегородской области исключили 47 видов животных, добавили — 30
12 апреля 2025 12:16  [120] Хирург предостерегла нижегородцев от моды на "борцовские уши"
12 апреля 2025 11:58  [146] Нижегородский орнитолог объяснила, почему свиристели не пьянеют от рябины
12 апреля 2025 11:19  [153] Минздрав изменил правила отпуска лекарств при их отсутствии в аптеке
12 апреля 2025 10:45  [210] Нижегородцы продолжают жаловаться на временные остановки в районе Горького
12 апреля 2025 10:23  [178] Телебашня в Нижнем Новгороде засияет в честь Дня космонавтики
12 апреля 2025 10:10  [266] Известный канадец восхитился нижегородскими коровами
12 апреля 2025 09:49  [217] Отопление в домах Нижнего Новгорода могут отключить только в мае
12 апреля 2025 09:00  [167] Функция отказа от водителей-мигрантов может появиться в российских приложениях такси
12 апреля 2025 08:00  [195] Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем космонавтики
Общество

Хирург предостерегла нижегородцев от моды на "борцовские уши"

12 апреля 2025 12:16  [120] Общество
Хирург предостерегла нижегородцев от моды на борцовские уши

Фото: изображение сгенерировано нейросетью

Пластический хирург Надежда Рождественская выразила обеспокоенность растущим числом обращений от мужчин, желающих изменить форму ушей под влиянием моды на так называемые "борцовские уши" — характерную деформацию, часто встречающуюся у профессиональных бойцов. Об этом пишет телеграм-канал "Бокал прессека". 

По словам эксперта, всё чаще молодые мужчины просят "сломанные ушные раковины, как у Хабиба Нурмагомедова", стремясь таким образом подчеркнуть свою мужественность и внешнюю причастность к силовым видам спорта.

Подобные изменения внешности нередко выполняются в косметических салонах с использованием филлеров. Однако последствия таких процедур устранять приходится уже специалистам пластической хирургии. При этом даже успешно проведённая операция не всегда позволяет полностью восстановить форму уха.

Надежда Рождественская призывает мужчин задуматься о последствиях подобных модификаций и представить, как они будут выглядеть через 30-40 лет. По её мнению, единственным оправданным вмешательством в область ушей остаётся отопластика при выраженной лопоухости — и то, только в случае, если ребёнка дразнят в школе.

Если же человеку хочется нанести на тело искусственные шрамы или другие "увечья", врач советует сначала проконсультироваться с психотерапевтом.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи красота Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Премьера Лебединого озера в Нижнем Новгороде: как это было
12 апреля 2025 11:33Премьера "Лебединого озера" в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph