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Общество

30 новых видов растений и грибов внесли в Красную книгу Нижегородской области

12 апреля 2025 13:47  [123] Общество
30 новых видов растений и грибов внесли в Красную книгу Нижегородской области

Фото: Анастасия Назарова

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Региональное минэкологии обновило Красную книгу Нижегородской области. В результате пересмотра списка охраняемых видов в раздел "Растения, грибы и лишайники" включены 30 новых представителей флоры и микобиоты, а 12 видов исключены — по данным специалистов, их популяции восстановлены или больше не нуждаются в охране. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в самом министерстве. 

Среди новых видов, внесенных в Красную книгу, — редкие и малораспространённые растения, такие как бодяк серый, одуванчик бессарабский, полынь понтийская, а также редкие грибы и лишайники, в том числе трюфель белый (русский), грифола курчавая (гриб-баран), уснея пещеристая и анаптихия реснитчатая. Некоторые из них впервые зафиксированы на территории региона в последние годы.

Всего в список включены:

  • 17 видов сосудистых растений, включая кизильник алаунский, дудник болотный, эспарцет песчаный, осоку Гартмана и другие;
  • 3 вида мхов и печеночных растений (например, сфагнум Йенсена, печеночница обыкновенная);
  • 5 видов грибов, включая редкие кордицепсы и трюфель;
  • 5 видов лишайников, в том числе усноцетрария Оукса и гиперфисция приклеенная.

Исключены из Красной книги 12 видов, среди которых — борец Флерова, рябчик русский, шалфей поникающий, первоцвет мучнистый, а также несколько видов мхов и лишайников. По словам специалистов, это связано с улучшением состояния их популяций или пересмотром охранного статуса на основании новых научных данных.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, что из Красной книги региона исключены 47 видов животных. 

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Теги:
Грибы Минлесхоз Растения
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