30 новых видов растений и грибов внесли в Красную книгу Нижегородской области

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Региональное минэкологии обновило Красную книгу Нижегородской области. В результате пересмотра списка охраняемых видов в раздел "Растения, грибы и лишайники" включены 30 новых представителей флоры и микобиоты, а 12 видов исключены — по данным специалистов, их популяции восстановлены или больше не нуждаются в охране. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в самом министерстве.
Среди новых видов, внесенных в Красную книгу, — редкие и малораспространённые растения, такие как бодяк серый, одуванчик бессарабский, полынь понтийская, а также редкие грибы и лишайники, в том числе трюфель белый (русский), грифола курчавая (гриб-баран), уснея пещеристая и анаптихия реснитчатая. Некоторые из них впервые зафиксированы на территории региона в последние годы.
Всего в список включены:
Исключены из Красной книги 12 видов, среди которых — борец Флерова, рябчик русский, шалфей поникающий, первоцвет мучнистый, а также несколько видов мхов и лишайников. По словам специалистов, это связано с улучшением состояния их популяций или пересмотром охранного статуса на основании новых научных данных.
Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, что из Красной книги региона исключены 47 видов животных.
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