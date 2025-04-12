30 новых видов растений и грибов внесли в Красную книгу Нижегородской области Общество

Фото: Анастасия Назарова

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Региональное минэкологии обновило Красную книгу Нижегородской области. В результате пересмотра списка охраняемых видов в раздел "Растения, грибы и лишайники" включены 30 новых представителей флоры и микобиоты, а 12 видов исключены — по данным специалистов, их популяции восстановлены или больше не нуждаются в охране. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в самом министерстве.

Среди новых видов, внесенных в Красную книгу, — редкие и малораспространённые растения, такие как бодяк серый, одуванчик бессарабский, полынь понтийская, а также редкие грибы и лишайники, в том числе трюфель белый (русский), грифола курчавая (гриб-баран), уснея пещеристая и анаптихия реснитчатая. Некоторые из них впервые зафиксированы на территории региона в последние годы.

Всего в список включены:

17 видов сосудистых растений, включая кизильник алаунский, дудник болотный, эспарцет песчаный, осоку Гартмана и другие;

3 вида мхов и печеночных растений (например, сфагнум Йенсена, печеночница обыкновенная);

5 видов грибов, включая редкие кордицепсы и трюфель;

5 видов лишайников, в том числе усноцетрария Оукса и гиперфисция приклеенная.

Исключены из Красной книги 12 видов, среди которых — борец Флерова, рябчик русский, шалфей поникающий, первоцвет мучнистый, а также несколько видов мхов и лишайников. По словам специалистов, это связано с улучшением состояния их популяций или пересмотром охранного статуса на основании новых научных данных.

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, что из Красной книги региона исключены 47 видов животных.