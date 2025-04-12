Регион направит еще 17,4 млн рублей на строительство центра бокса в Городце

На строительство центра бокса в Городце Нижегородской области выделят дополнительно 17,4 миллиона рублей. Такая сумма предусмотрена в проекте изменений в областной бюджет, размещённом на сайте Законодательного собрания региона.
Центр бокса строится рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом "Александр Невский". В двухэтажном здании разместятся спортивный зал с рингом и трибунами, тренажёрный зал, а также раздевалки и душевые.
В конце июня 2024 года к работам на объекте приступил новый подрядчик. Дополнительные средства позволят завершить строительство в 2025 году.
"Увеличение ассигнований на возведение центра бокса связано с удорожанием стоимости строительства объекта", — говорится в пояснительной записке к проекту.
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