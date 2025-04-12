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Происшествия

Нападение собаки на ребенка в Нижегородской области привело к уголовному делу

12 апреля 2025 15:00  [71] Происшествия
Нападение собаки на ребенка в Нижегородской области привело к уголовному делу

В селе Кантаурово Борского района Нижегородской области произошёл инцидент с участием домашнего животного: собака напала на малолетнего ребёнка, причинив ему телесные повреждения.

Информация об этом появилась в одном из сообществ в социальной сети и привлекла внимание правоохранительных органов. После мониторинга публикации следователи начали проверку.

Известно, что пострадавшему мальчику была своевременно оказана медицинская помощь.

Следственный отдел по городу Бор Следственного управления СК России по Нижегородской области возбудил уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

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Теги:
Борский г.о. Нападение Собаки
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