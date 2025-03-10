Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 марта 2025 07:32  [49] Ограничения на полеты сняты в нижегородском аэропорту "Чкалов"
19 марта 2025 07:18  [65] Входные группы подземного перехода отремонтируют на Автозаводе
19 марта 2025 07:00  [90] Более 470 бездомных собак и кошек собираются отловить в Нижнем Новгороде
18 марта 2025 21:24  [288] Нижегородцам рассказали, как распознать буллинг и помочь ребенку
18 марта 2025 21:00  [514] Три нижегородских вуза вошли в программу "Приоритет-2030"
18 марта 2025 19:00  [270] Утвердили сводный план по тушению лесных пожаров в Нижегородской области
18 марта 2025 18:50  [483] Избиение тренера нижегородского "Радия" закончилось проверкой Роструда
18 марта 2025 18:46  [718] Уникальные эндоскопические операции начали проводить в Нижнем Новгороде
18 марта 2025 18:38  [782] Врио директора нижегородского филиала РАНХиГС стала Татьяна Пискунова
18 марта 2025 18:29  [240] Более 3,8 тысячи деревьев высадят в Нижнем Новгороде в 2025 году
Общество

Более 470 бездомных собак и кошек собираются отловить в Нижнем Новгороде

19 марта 2025 07:00  [90] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В 2025 году в Нижнем Новгороде планируют отловить 471 бездомного животного. Об этом 18 марта на заседании постоянной комиссии городской думы по экологии сообщил директор МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов" Алексей Глазов, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

По его словам, принято и отработано 1329 заявок граждан на отлов безнадзорных животных. 

"Проведены мероприятия в отношении 499 животных (457 собак и 42 кошки) на общую сумму более 5 млн рублей", - сказал он. 

Алексей Глазов добавил, что проведение предусмотренных законодательством мероприятий по обращению с животными без владельцев, в том числе их стерилизация и кастрация способствуют снижению их численности на территории города. На 2025 год на это предусмотрено 6,7 млн рублей. 

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород несколько лет успешно реализует программу по контролю популяции бездомных собак. Город субсидирует работу приюта, который занимается отловом, вакцинацией, стерилизацией и чипированием животных. Если собака не проявляет агрессию, ее возвращают в привычную среду, в противном случае ее оставляют в приюте. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Животные
Поделиться:
Новости по теме
07 февраля 2025 18:45  [679] Нижегородские кинологи ищут новых хозяев для двух немецких овчарок
01 февраля 2025 10:15  [895] Бастрыкин поручил доложить о ситуации с бездомными собаками в Нижегородской области
30 января 2025 15:57  [759] Власти Нижнего Новгорода направят 6,5 млн рублей на отлов бродячих собак
10 января 2025 08:52  [1154] Бешеная собака покусала людей в Большом Болдине
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph