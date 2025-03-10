Более 470 бездомных собак и кошек собираются отловить в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В 2025 году в Нижнем Новгороде планируют отловить 471 бездомного животного. Об этом 18 марта на заседании постоянной комиссии городской думы по экологии сообщил директор МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов" Алексей Глазов, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, принято и отработано 1329 заявок граждан на отлов безнадзорных животных.

"Проведены мероприятия в отношении 499 животных (457 собак и 42 кошки) на общую сумму более 5 млн рублей", - сказал он.

Алексей Глазов добавил, что проведение предусмотренных законодательством мероприятий по обращению с животными без владельцев, в том числе их стерилизация и кастрация способствуют снижению их численности на территории города. На 2025 год на это предусмотрено 6,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород несколько лет успешно реализует программу по контролю популяции бездомных собак. Город субсидирует работу приюта, который занимается отловом, вакцинацией, стерилизацией и чипированием животных. Если собака не проявляет агрессию, ее возвращают в привычную среду, в противном случае ее оставляют в приюте.