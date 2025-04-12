Ночное ДТП с толпой пешеходов в Балахне закончилось уголовным делом

Уголовное дело завели после ночного ДТП с семью пешеходами в Балахне, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Напомним, авария произошла около 3:00 12 апреля на улице Чкалова. 23-летний водитель за рулем чужого “Хендая Соляриса” (машина принадлежит его родственнику) не справился с управлением, выехал на обочину и сбил толпу пешеходов.
В итоге пострадали пять мужчин и две женщины. Как сообщалось ранее, некоторым пострадавшим потребовалась госпитализация.
Следователи МВД завели дело. Виновник ДТП, у которого временная регистрация в Нижнем Новгороде (учится в местном вузе), задержан. Машина изъята - она находится на спецстоянке. Ведется расследование.
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