Ночное ДТП с толпой пешеходов в Балахне закончилось уголовным делом Происшествия

Уголовное дело завели после ночного ДТП с семью пешеходами в Балахне, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Напомним, авария произошла около 3:00 12 апреля на улице Чкалова. 23-летний водитель за рулем чужого “Хендая Соляриса” (машина принадлежит его родственнику) не справился с управлением, выехал на обочину и сбил толпу пешеходов.

В итоге пострадали пять мужчин и две женщины. Как сообщалось ранее, некоторым пострадавшим потребовалась госпитализация.

Следователи МВД завели дело. Виновник ДТП, у которого временная регистрация в Нижнем Новгороде (учится в местном вузе), задержан. Машина изъята - она находится на спецстоянке. Ведется расследование.