Аудиовизуальное шоу на башне Нижегородского кремля расскажет о пути России к Луне

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На Дмитриевской башне Нижегородского кремля 12 апреля состоится световое шоу (0+), посвященное истории российской космонавтики. Инсталляция приурочена ко Дню космонавтики и будет доступна для просмотра с 20:00 до 2:00 следующего дня.

Двухминутное аудиовизуальное представление познакомит зрителей с ключевыми этапами освоения космоса — от первых мечтаний о полете к звездам до возможного будущего, в котором Россия создает собственную станцию на Луне.

Как рассказал управляющий делами Нижегородского кремля Дмитрий Грызин, световые шоу на башнях стали доброй традицией города: “Наши партнеры создают интересные аудио- и видеоинсталляции, которые привлекают туристов и радуют горожан. В День космонавтики Дмитриевская башня превратится в своеобразный "Центр управления полетами" и станет символом мечты о космосе”.

Шоу начнется с образа спящего космонавта, который в своем сне бережно изучает планеты. Затем башня визуально трансформируется в чертеж ракеты “Восток” — символа первого прорыва в космос, ставшего возможным благодаря науке, труду и вере в невозможное.

Финальная часть мэппинга посвящена будущему — зрители увидят проекцию российской космической станции на Луне, как воплощение стремления к новым открытиям и технологическому прогрессу. На завершение на башне появится надпись: “С Днем космонавтики”, вращающаяся вокруг футуристического космического объекта.

Организаторы приглашают всех желающих стать свидетелями этого уникального шоу, которое объединяет историю, науку и мечту о звездах.

Напомним, что также 12 апреля праздничная подсветка загорится на Нижегородской телебашне.