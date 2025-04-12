Бастрыкин поручил проверить жалобы на грязную воду в "Красной поляне" Общество

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на многолетние жалобы жителей деревни Афонино под Нижним Новгородом на проблемы с водоснабжением. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

По словам жильцов многоквартирного дома в жилом комплексе "Красная поляна", из их кранов уже три года течёт жёлтая вода с примесями. Использовать её для питья или бытовых нужд, по их словам, невозможно.

Несмотря на многочисленные обращения в различные инстанции, ситуация не изменилась. Ответственные службы, по утверждению жителей, не приняли действенных мер.

Следственное управление СК России по Нижегородской области начало проверку по данному факту. Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления Айрату Ахметшину доложить о ходе и итогах проверки. Контроль за расследованием находится в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ взялись за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде.