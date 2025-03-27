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Происшествия

ФСБ выявила нарушения при утилизации опасных отходов в Нижнем Новгороде

04 апреля 2025 12:05  [101] Происшествия
ФСБ выявила нарушения при утилизации опасных отходов в Нижнем Новгороде

Бывший исполнительный директор АО "Нижегородский водоканал" и начальник Нижегородской станции аэрации стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

По данным ведомства, в 2024 году указанные должностные лица отдали распоряжение складировать более 400 тонн канализационных отходов канализации Нижегородской станции аэрации IV класса опасности на закрытом полигоне, предназначенном исключительно для временного хранения избыточного ила. При этом они знали, что такие действия противоречат условиям лицензии, запрещающей размещение иных отходов на этой территории.

Как установлено, нарушение привело к ухудшению экологической обстановки в Нижнем Новгороде. Жители города и представители общественных организаций неоднократно жаловались на загрязнение воздуха в районе объекта.

Несмотря на предписание Росприроднадзора, выданное в сентябре 2024 года с требованием устранить выявленные нарушения, руководство предприятия продолжило противоправную деятельность. По указанию фигурантов отходы были засыпаны грунтом, что усугубило экологические последствия.

Кроме того, действия подозреваемых стали причиной технологических сбоев при реконструкции станции аэрации, что привело к задержке ввода объекта в эксплуатацию.

Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ. К ответственности могут быть привлечены и другие должностные лица предприятия, личности которых устанавливаются.

На станции аэрации начала работу межведомственная комиссия. Ее задача — выявить возможные дополнительные технологические нарушения и оценить масштаб экологического ущерба.

Следственные органы продолжают оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить всех участников противоправных действий, зафиксировать другие эпизоды и определить размер причинённого материального и экологического вреда.

Ранее сообщалось, что подрядчику реконструкции Нижегородской станции аэрации пригрозили расторжением договора.

Кстати, жители Нижнего Новгорода продолжают жаловаться на вонь. Водоканал начал проверку.

Напомним, что экс-гендиректор "Нижегородского водоканала" и "Теплоэнерго" Илья Халтурин находится в СИЗО. Расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий. Бывший управленец обвиняется в причинении государству ущерба в размере 8 млн рублей.

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Теги:
Нижегородский водоканал Превышение полномочий ФСБ
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