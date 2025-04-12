Никитин поздравил еврейскую общину Нижегородской области с праздником Песах Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился с поздравлением к представителям еврейской общины по случаю праздника Песах, одного из важнейших в иудейской традиции.

Он подчеркнул, что Песах символизирует рождение еврейского народа и проходит в атмосфере радости, семейного общения и уважения к духовным ценностям.

По словам главы региона, еврейская община играет важную роль в сохранении традиций взаимопонимания и мира, которые объединяют жителей Нижегородской области вне зависимости от национальности и вероисповедания.

Никитин также напомнил, что недавно провёл встречу с главным раввином России Берлом Лазаром, президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой, а также с главным раввином Нижнего Новгорода Шимоном Бергманом. В ходе диалога обсуждались культурные проекты, в которых примут участие Еврейский музей и Нижегородский художественный музей. Кроме того, рассматривается перспектива развития квартала Нижегородской синагоги.

Губернатор отметил, что подобные инициативы способствуют укреплению межнационального согласия и культурного многообразия региона.

В завершение своего обращения он пожелал представителям еврейской общины здоровья, радости и веры в лучшее.