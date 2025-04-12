Никитин поздравил еврейскую общину Нижегородской области с праздником Песах

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился с поздравлением к представителям еврейской общины по случаю праздника Песах, одного из важнейших в иудейской традиции.
Он подчеркнул, что Песах символизирует рождение еврейского народа и проходит в атмосфере радости, семейного общения и уважения к духовным ценностям.
По словам главы региона, еврейская община играет важную роль в сохранении традиций взаимопонимания и мира, которые объединяют жителей Нижегородской области вне зависимости от национальности и вероисповедания.
Никитин также напомнил, что недавно провёл встречу с главным раввином России Берлом Лазаром, президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой, а также с главным раввином Нижнего Новгорода Шимоном Бергманом. В ходе диалога обсуждались культурные проекты, в которых примут участие Еврейский музей и Нижегородский художественный музей. Кроме того, рассматривается перспектива развития квартала Нижегородской синагоги.
Губернатор отметил, что подобные инициативы способствуют укреплению межнационального согласия и культурного многообразия региона.
В завершение своего обращения он пожелал представителям еврейской общины здоровья, радости и веры в лучшее.
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