Никитин обсудил с главным раввином РФ развитие квартала Нижегородской синагоги

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Нижегородский губернатор Глеб Никитин встретился с главным раввином Нижнего Новгорода Шимоном Бергманом, главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России, гендиректором Еврейского музея и центра толерантности Александром Бородой. Об этом сообщается в его телеграм-канале.
Основной темой встречи стало культурное сотрудничество и развитие межконфессионального диалога. В частности, обсуждалась реализация совместных проектов между Еврейским музеем и центром толерантности и Нижегородским государственным художественным музеем.
По словам губернатора, такие инициативы направлены на укрепление межнационального и межрелигиозного взаимодействия, развитие культурного обмена и просветительской деятельности.
Отдельное внимание участники встречи уделили развитию квартала Нижегородской синагоги. Этот исторически значимый объект может стать центром притяжения как для представителей еврейской общины, так и для всех жителей и гостей города, интересующихся культурным наследием региона.
Ранее сообщалось, что на здании Нижегородской синагоги специалисты смонтировали архитектурно-художественную подсветку.
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