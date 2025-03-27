Никитин обсудил с главным раввином РФ развитие квартала Нижегородской синагоги Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Нижегородский губернатор Глеб Никитин встретился с главным раввином Нижнего Новгорода Шимоном Бергманом, главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России, гендиректором Еврейского музея и центра толерантности Александром Бородой. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

Основной темой встречи стало культурное сотрудничество и развитие межконфессионального диалога. В частности, обсуждалась реализация совместных проектов между Еврейским музеем и центром толерантности и Нижегородским государственным художественным музеем.

По словам губернатора, такие инициативы направлены на укрепление межнационального и межрелигиозного взаимодействия, развитие культурного обмена и просветительской деятельности.

Отдельное внимание участники встречи уделили развитию квартала Нижегородской синагоги. Этот исторически значимый объект может стать центром притяжения как для представителей еврейской общины, так и для всех жителей и гостей города, интересующихся культурным наследием региона.

Ранее сообщалось, что на здании Нижегородской синагоги специалисты смонтировали архитектурно-художественную подсветку.