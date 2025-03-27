Транспортная реформа завершится в Нижнем Новгороде к июню
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
08 апреля 2025 10:30  [131] Никитин обсудил с главным раввином РФ развитие квартала Нижегородской синагоги
07 апреля 2025 20:30  [243] Нижегородка выступит в международном вокальном конкурсе "Звезда — 2025"
07 апреля 2025 17:15  [361] Филипп Киркоров примерил пиджак нижегородского бренда "Хохлома"
07 апреля 2025 14:10  [251] Завершены съемки сериала от режиссеров Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова
07 апреля 2025 13:47  [292] Нижегородцы могут принять участие в патриотическом проекте с российскими актерами
07 апреля 2025 12:14  [288] Более 70% номеров в нижегородских гостиницах забронировано на майские праздники
05 апреля 2025 09:00  [530] Минкульт готовится к строительству нового Дома культуры в Семенове
04 апреля 2025 12:41  [530] Арт-объекты с символикой нижегородских городов появились в Петербурге
03 апреля 2025 18:07  [619] 500-летние соляные колодцы вновь появились на мелеющей Волге в Балахне
03 апреля 2025 15:08  [757] Владимиру Путину подарили хохломских птичек
Культура и отдых

Никитин обсудил с главным раввином РФ развитие квартала Нижегородской синагоги

08 апреля 2025 10:30  [131] Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Нижегородский губернатор Глеб Никитин встретился с главным раввином Нижнего Новгорода Шимоном Бергманом, главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России, гендиректором Еврейского музея и центра толерантности Александром Бородой. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

Основной темой встречи стало культурное сотрудничество и развитие межконфессионального диалога. В частности, обсуждалась реализация совместных проектов между Еврейским музеем и центром толерантности и Нижегородским государственным художественным музеем.

По словам губернатора, такие инициативы направлены на укрепление межнационального и межрелигиозного взаимодействия, развитие культурного обмена и просветительской деятельности.

Отдельное внимание участники встречи уделили развитию квартала Нижегородской синагоги. Этот исторически значимый объект может стать центром притяжения как для представителей еврейской общины, так и для всех жителей и гостей города, интересующихся культурным наследием региона.

Ранее сообщалось, что на здании Нижегородской синагоги специалисты смонтировали архитектурно-художественную подсветку. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин культура Религия
Поделиться:
Новости по теме
25 марта 2022 16:46  [1619] Съезд раввинов России открылся в Нижнем Новгороде 25 марта
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph