Депутаты ЗСНО обсудили капремонт тепловых пунктов в Канавине

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В Законодательном собрании Нижегородской области прошло рабочее совещание, посвященное капитальному ремонту индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в многоквартирных домах Канавинского района Нижнего Новгорода.
Совещание провел председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов. Поводом для встречи стало обращение администрации города с предложением заменить устаревшее оборудование ИТП, установленное в период с 2007 по 2009 год.
В обсуждении приняли участие заместитель председателя правительства Нижегородской области Вячеслав Горев, представители администрации Нижнего Новгорода, регионального министерства энергетики и ЖКХ, государственной жилищной инспекции, НКО "Нижегородский фонд ремонта МКД", а также управляющих компаний.
По итогам совещания участники рекомендовали внести изменения в перечень работ и услуг, включенных в программу капитального ремонта многоквартирных домов.
"Мы обсудили применение областного закона о капитальном ремонте. Все необходимые решения уже предусмотрены его положениями. Считаем встречу конструктивной: в ближайшее время региональный оператор начнет капитальный ремонт ИТП в двух домах Канавинского района", – отметил председатель профильного комитета ЗСНО Владимир Беспалов.
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