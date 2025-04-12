Депутаты ЗСНО обсудили капремонт тепловых пунктов в Канавине Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Законодательном собрании Нижегородской области прошло рабочее совещание, посвященное капитальному ремонту индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в многоквартирных домах Канавинского района Нижнего Новгорода.

Совещание провел председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов. Поводом для встречи стало обращение администрации города с предложением заменить устаревшее оборудование ИТП, установленное в период с 2007 по 2009 год.

В обсуждении приняли участие заместитель председателя правительства Нижегородской области Вячеслав Горев, представители администрации Нижнего Новгорода, регионального министерства энергетики и ЖКХ, государственной жилищной инспекции, НКО "Нижегородский фонд ремонта МКД", а также управляющих компаний.

По итогам совещания участники рекомендовали внести изменения в перечень работ и услуг, включенных в программу капитального ремонта многоквартирных домов.

"Мы обсудили применение областного закона о капитальном ремонте. Все необходимые решения уже предусмотрены его положениями. Считаем встречу конструктивной: в ближайшее время региональный оператор начнет капитальный ремонт ИТП в двух домах Канавинского района", – отметил председатель профильного комитета ЗСНО Владимир Беспалов.