Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 апреля 2025 15:35  [32] В Госдуме призвали внедрить меры для строительства энергоэффективных домов
14 апреля 2025 15:21  [85] Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде начали ремонтировать
14 апреля 2025 15:14  [112] Число нижегородских призывников с ожирением стремительно растет
14 апреля 2025 14:19  [181] Нижегородцы начнут получать электронные повестки в весенний призыв-2025
14 апреля 2025 14:09  [139] Коммунальная авария привела к образованию огромной воронки у жилого дома в Кстове
14 апреля 2025 13:49  [157] В ННГУ ответили на жалобы студентов по поводу строительных работ
14 апреля 2025 13:37  [139] Найден кот упавшего в колодец жителя Богородского округа
14 апреля 2025 13:22  [157] Движение автобусов А-5 и А-42 изменилось из-за ремонта на улице Добролюбова
14 апреля 2025 13:07  [115] В Национальном центре "Россия" презентовали нацпроект "Молодёжь и дети"
14 апреля 2025 12:50  [137] Профессиональные пылесосы: ключ к эффективной уборке
Общество

Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде начали ремонтировать

14 апреля 2025 15:21  [85] Общество
Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде начали ремонтировать

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Подрядчик начал косметический ремонт Чкаловской лестницы. ООО "Фрегат" вышло на объект 14 апреля. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управделами регионального правительства. 

Причем там уточнили, что работы ведутся подрядной организацией на безвозмездной основе. Завершить ремонт планируется к первой декаде мая. 

Напомним, что в марте в приволжской столице прошел Кубок мира по айс-кроссу. Спортсмены состязались на Чкаловской лестнице, которую частично залили льдом специально для турнира. Сообщалось, что лестницу (является объектом культурного наследия) непременно обследуют после спортивного мероприятия на предмет возможного появления дефектов. При этом лестницу проверяли и до Кубка. 

Добавим, что дефекты на Чкаловской лестнице стали появляться после каждой зимы. Весной их устраняют. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нижегородский район ОКН Ремонт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Премьера Лебединого озера в Нижнем Новгороде: как это было
12 апреля 2025 11:33Премьера "Лебединого озера" в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph