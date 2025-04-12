Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде начали ремонтировать Общество

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Подрядчик начал косметический ремонт Чкаловской лестницы. ООО "Фрегат" вышло на объект 14 апреля. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управделами регионального правительства.

Причем там уточнили, что работы ведутся подрядной организацией на безвозмездной основе. Завершить ремонт планируется к первой декаде мая.

Напомним, что в марте в приволжской столице прошел Кубок мира по айс-кроссу. Спортсмены состязались на Чкаловской лестнице, которую частично залили льдом специально для турнира. Сообщалось, что лестницу (является объектом культурного наследия) непременно обследуют после спортивного мероприятия на предмет возможного появления дефектов. При этом лестницу проверяли и до Кубка.

Добавим, что дефекты на Чкаловской лестнице стали появляться после каждой зимы. Весной их устраняют.