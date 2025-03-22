Чкаловскую лестницу обследуют после разбора конструкций для Кубка мира по айс-кроссу Общество

Чкаловскую лестницу обследуют после разбора конструкций для Кубка мира по айс-кроссу (0+). Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Там напомнили, что до начала соревнований на объекте была проведена инспекция, которая исследовала текущее состояние лестницы, ее результаты зафиксированы.

После разбора конструкций пройдет повторная инспекция. Если будут выявлены новые дефектов в той части лестницы, где проводились работы по монтажу трассы, то организаторы соревнований должны будут провести восстановительные работы за свой счет.

Напомним, соревнования Кубка мира по айс-кроссу прошли в Нижнем Новгороде 23 марта. Длина установленной на Чкаловской лестнице трассы составила 270 метров с перепадом высот 33 метра.