Российские спортсмены впервые за 6 лет снова выступят на Универсиаде Спорт

Российские спортсмены получат возможность участвовать в летней Универсиаде 2025 года, которая пройдет в Германии. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв в рамках образовательной программы "Мастерская управления событиями" в "Сенеже".

"Мы летом примем участие в летней Универсиаде впервые за много лет. Есть уже договоренность", — цитирует слова главы ведомства телеканал "360".

Напомним, что российские и белорусские атлеты пропустили зимние соревнования 2024 года в Италии, поскольку ни одна международная федерация не разрешила им участвовать в отборе на эти состязания. Последний раз российская сборная принимала участие в XXX Универсиаде в Неаполе в 2019 году, где заняла второе место в медальном зачёте, уступив только команде Японии.

Летняя Универсиада 2025 года запланирована на период с 16 по 27 июля.

СПРАВКА:

Всемирные спортивные соревнования среди студентов, проводимые Международной федерацией университетского спорта (FISU) (Универсиада) вот уже более 60 лет является вторым по значимости (после Олимпиады) и представительству комплексным международным мероприятием на мировой спортивной арене. Первые Игры состоялись в 1959 году в итальянском Турине, после чего соревнования стали проводиться регулярно - каждые два года проходят летние и зимние Универсиады.