Россельхознадзор озвучил итоги проверки дельфинария в Нижнем Новгороде

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Специалисты Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл провели выездную проверку нижегородского филиала дельфинария фирмы "Дельфин" (ООО).
Главной задачей инспекции была оценка соблюдения лицензионных требований, предъявляемых к содержанию морских млекопитающих.
Во время визита в дельфинарии находились семь животных. Среди них — четыре черноморских афалины по кличкам Искра, Инди, Зем и Ева, два южноафриканских морских котика Кнопа и Умка, а также южноамериканский морской лев Селеста.
По итогам проверки специалисты составили официальный акт. В документе указано, что организация выполняет все требования лицензии.
На основании этого акта 10 апреля 2025 года Россельхознадзор внёс изменения в лицензию. Информация об этом размещена в Реестре лицензий.
Ранее сообщалось, что в парке имени 1 Мая продолжается благоустройство. При этом дельфинарий продолжает работать.
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