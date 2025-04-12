Россельхознадзор озвучил итоги проверки дельфинария в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл

Специалисты Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл провели выездную проверку нижегородского филиала дельфинария фирмы "Дельфин" (ООО).

Главной задачей инспекции была оценка соблюдения лицензионных требований, предъявляемых к содержанию морских млекопитающих.

Во время визита в дельфинарии находились семь животных. Среди них — четыре черноморских афалины по кличкам Искра, Инди, Зем и Ева, два южноафриканских морских котика Кнопа и Умка, а также южноамериканский морской лев Селеста.

По итогам проверки специалисты составили официальный акт. В документе указано, что организация выполняет все требования лицензии.

На основании этого акта 10 апреля 2025 года Россельхознадзор внёс изменения в лицензию. Информация об этом размещена в Реестре лицензий.

Ранее сообщалось, что в парке имени 1 Мая продолжается благоустройство. При этом дельфинарий продолжает работать.