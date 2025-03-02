Парк имени 1 Мая закрывается для продолжения работ по благоустройству Общество

Фото: Александр Воложанин

Запланированные работы по благоустройству в парке возобновляются после окончания работы ледовой площадки с 9 марта, сообщают в пресс-службе мэрии.

Бесплатный каток закрылся 5 марта в связи с окончанием сезона и устойчивыми положительными температурами.

Напомним, работы по обустройству парка проходят в 3 этапа и ведутся еще с осени 2024 года. Первый удалось закончить до Нового года. С лета до декабря было вывезено 15 тысяч тонн мусора. Подрядчик убрал старые фундаменты аттракционов и разрушенных дорожек, проложил новые коммуникации, завез грунт и провел целый комплекс прочих мероприятий.

"Они не видны глазу, но без которых не может функционировать полноценный парк", – рассказал о Александр Чикаев, руководитель дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода.

После закрытия в парке стартует второй этап благоустройства. Планируется продолжить реконструкцию системы оповещения и электроснабжения, проложить дорожек из брусчатки, обустроить газоны и открыть административный павильон.

В горадминистрации уточнили, что дельфинарий в парке имени 1 Мая продолжит функционировать. Посещение будет осуществляться организованно, через вход со стороны улицы Октябрьской Революции, в составе групп. Такой формат работы уже был успешно опробован в период первого этапа благоустройства парка.

Ранее сообщалось, что благоустройство парка Победы обойдется в 1 млрд рублей.