Парк имени 1 Мая закрывается для продолжения работ по благоустройству

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Запланированные работы по благоустройству в парке возобновляются после окончания работы ледовой площадки с 9 марта, сообщают в пресс-службе мэрии.
Бесплатный каток закрылся 5 марта в связи с окончанием сезона и устойчивыми положительными температурами.
Напомним, работы по обустройству парка проходят в 3 этапа и ведутся еще с осени 2024 года. Первый удалось закончить до Нового года. С лета до декабря было вывезено 15 тысяч тонн мусора. Подрядчик убрал старые фундаменты аттракционов и разрушенных дорожек, проложил новые коммуникации, завез грунт и провел целый комплекс прочих мероприятий.
"Они не видны глазу, но без которых не может функционировать полноценный парк", – рассказал о Александр Чикаев, руководитель дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода.
После закрытия в парке стартует второй этап благоустройства. Планируется продолжить реконструкцию системы оповещения и электроснабжения, проложить дорожек из брусчатки, обустроить газоны и открыть административный павильон.
В горадминистрации уточнили, что дельфинарий в парке имени 1 Мая продолжит функционировать. Посещение будет осуществляться организованно, через вход со стороны улицы Октябрьской Революции, в составе групп. Такой формат работы уже был успешно опробован в период первого этапа благоустройства парка.
Ранее сообщалось, что благоустройство парка Победы обойдется в 1 млрд рублей.
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