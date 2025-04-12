Волонтёров "Единой России" из Нижнего Новгорода отметили за помощь в ликвидации чрезвычайной ситуации в Чёрном море Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Штабе общественной поддержки «Единой России» состоялась церемония награждения 21 волонтёра-студента из различных вузов Нижегородской области. Ребята удостоены почётных грамот за активный вклад в устранение последствий экологического происшествия в акватории Чёрного моря.

Благодарственные грамоты за личный вклад в устранение последствий чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Краснодарского края, вызванной разливом нефтепродуктов в Керченском проливе вручили заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Заксобрании Нижегородской области Алексей Антонов и руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

«В Нижегородской области много активных и отзывчивых людей, готовых помочь каждому, кому необходима поддержка. От доставки продуктов пенсионерам во время пандемии до отправки гуманитарной помощи бойцам и населению новых регионов. Нижегородцы демонстрируют истинную социальную ответственность. Даже самые тяжёлые испытания, такие как недавняя экологическая катастрофа в Керченском проливе, не останавливают их стремление сделать мир лучше», - сказал заместитель Председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Нижегородской области Алексей Антонов.

Напомним, ЧП с танкерами в акватории Черного моря в районе Керченского пролива произошло 15 декабря 2024 года. Тогда десятки волонтеров из Нижегородского отделения партии «Единая Россия» оперативно подключились к ликвидации аварии. Добровольцы помогали собирать нефтепродукты с поверхности воды и побережья, очищали песок и гальку.

«Не смогла остаться в стороне от такой серьезной проблемы. Сразу отправилась помогать: чистили пляжи от нефти, спасали покрытых мазутом птиц и передавали их специалистам. Приятно, что наша работа получила заслуженное признание. Большое спасибо за оценку нашего труда», - сказала волонтер Мария Кручинина.

По поручению секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева волонтёры партии вместе с МЧС и региональной властью с первого дня экологической катастрофы помогают в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Местные отделения партии закупают и отправляют инвентарь (резиновую обувь и перчатки, мешки, лопаты, респираторы), экипировку для добровольцев.

Напомним, что обеспечение охраны природного равновесия предусмотрено народной программой партии «Единая Россия».