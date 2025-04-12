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Происшествия

СК возбудил дело после гибели мужчины и подростка в пожаре на Бору

15 апреля 2025 07:00  [91] Происшествия
СК возбудил дело после гибели мужчины и подростка в пожаре на Бору

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В селе Линда городского округа Бор Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в результате пожара.

Как сообщили в СУ СКР по региону, дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

По предварительным данным, возгорание произошло в ночь на 14 апреля в частном жилом доме. После тушения пожара внутри были обнаружены тела 69-летнего мужчины и его 18-летнего внука.

При осмотре тел следователи не выявили признаков насильственной смерти. Для точного установления причин гибели назначены судебно-медицинские экспертизы.

Также будет проведена пожарно-техническая экспертиза, чтобы определить источник и причины возгорания.

В настоящий момент следствие продолжает выяснение всех обстоятельств произошедшего.

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Теги:
Борский г.о. Пожар Уголовное дело
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