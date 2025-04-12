СК возбудил дело после гибели мужчины и подростка в пожаре на Бору

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В селе Линда городского округа Бор Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в результате пожара.
Как сообщили в СУ СКР по региону, дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.
По предварительным данным, возгорание произошло в ночь на 14 апреля в частном жилом доме. После тушения пожара внутри были обнаружены тела 69-летнего мужчины и его 18-летнего внука.
При осмотре тел следователи не выявили признаков насильственной смерти. Для точного установления причин гибели назначены судебно-медицинские экспертизы.
Также будет проведена пожарно-техническая экспертиза, чтобы определить источник и причины возгорания.
В настоящий момент следствие продолжает выяснение всех обстоятельств произошедшего.
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