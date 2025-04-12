Крупный пожар на Бору привел к гибели двух человек

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Ночью 14 апреля в селе Линда Борского округа произошел пожар, унесший жизни двух человек. Об этом сообщает ОНД и ПР по г.о. г. Бор Нижегородской области.
Сигнал о возгорании в частном жилом доме на улице Северной поступил около часа ночи. Огонь охватил дом и примыкающую к нему дворовая постройка. Пламя полностью уничтожило крышу и выжгло внутренние помещения как самого дома, так и пристроя.
На пепелище были найдены тела двух человек 70 и 19 лет.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил установки дымохода. Точную причину предстоит установить специалистам.
Ранее сообщалось, что трое детей пострадали в результате ДТП в Кулебаках.
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