Крупный пожар на Бору привел к гибели двух человек

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Пожар в Борском округе унес жизни двух человек

Фото: МЧС России по Нижегородской области

Ночью 14 апреля в селе Линда Борского округа произошел пожар, унесший жизни двух человек. Об этом сообщает ОНД и ПР по г.о. г. Бор Нижегородской области.

Сигнал о возгорании в частном жилом доме на улице Северной поступил около часа ночи. Огонь охватил дом и примыкающую к нему дворовая постройка. Пламя полностью уничтожило крышу и выжгло внутренние помещения как самого дома, так и пристроя.

На пепелище были найдены тела двух человек 70 и 19 лет. 

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил установки дымохода. Точную причину предстоит установить специалистам.

Ранее сообщалось, что трое детей пострадали в результате ДТП в Кулебаках.

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Теги:
Борский г.о. Пожар Смертность
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