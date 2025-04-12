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Происшествия

Медсестру скорой избили на вызове в Нижнем Новгороде

15 апреля 2025 09:22  [119] Происшествия
Медсестру скорой избили на вызове в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде произошел вопиющий случай нападения на медицинского работника. 14 апреля неизвестный мужчина нанес удар по голове сотруднице службы скорой помощи. Женщина потеряла сознание, а позже врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму. Об этом сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".

Председатель Профсоюза здравоохранения Нижегородской области Василий Приказнов заявил, что пострадавшей будет оказана материальная помощь на лечение и восстановление. Он также подчеркнул, что подобные акты агрессии — это преступления против всего общества.

Автор телеграм-канала Алексей Никонов отметил, что профсоюз требует ужесточить ответственность за нападения на медиков. По его словам, разговоры на эту тему ведутся давно, но пока без реальных решений со стороны законодателей.

Ранее сообщалось, что в марте фельдшера нижегородской скорой помощи избили на работе. 

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Теги:
Врачи Нападение
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