Избиение фельдшера скорой помощи в Нижнем Новгороде закончилось проверкой

Фельдшера нижегородской скорой помощи избили на работе, сообщили в региональном управлении Госинспекции труда.
Нападение на медика было совершено 8 марта. При этом неизвестно, кто именно наносил удары. 24-летнего сотрудника скорой доставили в больницу. У него диагностировали сотрясение головного мозга, ушиб легких тканей и другие повреждения, относящиеся к категории легких производственных травм.
В Госинспекции напомнили: согласно Трудовому кодексу РФ расследование легких несчастных случаев на производстве проводится работодателем, незамедлительно организованной комиссией, без привлечения инспектора труда.
Ранее сообщалось, что сотрудника фитнес-клуба в ТРЦ "Фантастика" избил посетитель.
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