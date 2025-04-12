Двух нижегородцев осудят за нападение на безопасников на ж/д станции Мыза Происшествия

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей, обвиняемых в хулиганстве и вандализме на железнодорожной станции Мыза. Обвинительное заключение утверждено нижегородским транспортным прокурором, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным следствия, в декабре 2024 года двое жителей Московской области нанесли граффити на два вагона пассажирского электропоезда. Для этого они использовали аэрозольную краску.

Когда сотрудники транспортной безопасности попытались задержать нарушителей, те распылили им в лица перцовый газ и скрылись с места происшествия.

В результате действий обвиняемых Волго-Вятской пассажирской компании был причинен ущерб на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Теперь материалы дела направлены в Приокский райсуд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.