Двух нижегородцев осудят за нападение на безопасников на ж/д станции Мыза

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей, обвиняемых в хулиганстве и вандализме на железнодорожной станции Мыза. Обвинительное заключение утверждено нижегородским транспортным прокурором, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
По данным следствия, в декабре 2024 года двое жителей Московской области нанесли граффити на два вагона пассажирского электропоезда. Для этого они использовали аэрозольную краску.
Когда сотрудники транспортной безопасности попытались задержать нарушителей, те распылили им в лица перцовый газ и скрылись с места происшествия.
В результате действий обвиняемых Волго-Вятской пассажирской компании был причинен ущерб на сумму свыше 100 тысяч рублей.
Теперь материалы дела направлены в Приокский райсуд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+