Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Транспортная реформа завершится в Нижнем Новгороде к июню
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 апреля 2025 20:19  [81] ВВППК проверит инцидент с контролером и школьником на ж/д станции в Дзержинске
09 апреля 2025 19:57  [117] Участок проспекта Гагарина возле ННГУ останется закрытым до 30 июня
09 апреля 2025 19:35  [120] Проект парковки у Нижегородского кремля находится в разработке
09 апреля 2025 19:10  [120] На Чебоксарском водохранилище вводят запрет на рыбалку до 10 июня
09 апреля 2025 18:35  [111] Россиянок с детьми предложили освободить от уплаты НДФЛ
09 апреля 2025 18:10  [161] Путепровод построят на трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области
09 апреля 2025 17:58  [149] Нижний Новгород переходит на интеллектуальное управление транспортом
09 апреля 2025 17:53  [121] Нижегородская область стала лидером Всероссийской акции по бесплатной проверке тонометров "Будь уверен! Будь здоров!"
09 апреля 2025 17:51  [112] Вопросы профилактики заболеваний и вовлечения детей в адаптивный спорт обсуждаются на XV форуме педиатров ПФО в Нижнем Новгороде
09 апреля 2025 17:29  [143] Минэкологии не обнаружило белой воды в Рахме под Кстовом
Общество

ВВППК проверит инцидент с контролером и школьником на ж/д станции в Дзержинске

09 апреля 2025 20:19  [81] Общество
ВВППК проверит инцидент с контролером на станции Пушкино в Дзержинске

В Волго-Вятской пригородной пассажирской компании инициировали служебную проверку после инцидента с контролером на железнодорожной станции Пушкино в Дзержинске. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе АО "ВВППК".

Поводом стала жалоба жительницы Нижегородской области, чей ребенок, по её словам, столкнулся с грубым обращением со стороны сотрудника.

По имеющимся данным учащийся гимназии №38 задержался на занятиях и спешил на электричку, которая отправлялась в 16:13. Однако контролер отказался пустить его в вагон и направил за билетом в кассу, несмотря на то, что поезд уже готовился к отправлению.

Мать подростка утверждает, что сотрудник железной дороги вел себя неподобающим образом — разговаривал с несовершеннолетним в резкой форме и использовал нецензурные выражения.

В пресс-службе пригородной пассажирской компании пояснили, что на станции Пушкино проверка билетов осуществляется до посадки в поезд. Такая практика соответствует действующим нормам перевозки пассажиров. Как уточнили в компании, оформление билета в пути возможно только в случае, если посадка произошла на станции, где отсутствует билетная касса. В данном случае это условие не соблюдалось.

В ВВППК подчеркнули, что по факту произошедшего будет проведено служебное расследование. При этом официальных обращений от пассажиров в адрес компании по данному инциденту пока не поступало.

Ранее сообщалось, что водитель маршрутки в Нижнем Новгороде высадил пассажиров из-за разбитого окна.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дзержинск Жалобы Железная дорога
Поделиться:
Новости по теме
13 февраля 2025 10:35  [542] Высадка школьниц из нижегородского автобуса закончилась проверкой СК
19 января 2025 16:32  [856] Бастрыкин взял на личный контроль дело о высадке школьницы из автобуса на Бору
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото интерьеров Дома труда после реставрации
09 апреля 2025 18:53Дворец труда после реставрации: как переплелись история и современность
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph