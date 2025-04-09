ВВППК проверит инцидент с контролером и школьником на ж/д станции в Дзержинске Общество

В Волго-Вятской пригородной пассажирской компании инициировали служебную проверку после инцидента с контролером на железнодорожной станции Пушкино в Дзержинске. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе АО "ВВППК".

Поводом стала жалоба жительницы Нижегородской области, чей ребенок, по её словам, столкнулся с грубым обращением со стороны сотрудника.

По имеющимся данным учащийся гимназии №38 задержался на занятиях и спешил на электричку, которая отправлялась в 16:13. Однако контролер отказался пустить его в вагон и направил за билетом в кассу, несмотря на то, что поезд уже готовился к отправлению.

Мать подростка утверждает, что сотрудник железной дороги вел себя неподобающим образом — разговаривал с несовершеннолетним в резкой форме и использовал нецензурные выражения.

В пресс-службе пригородной пассажирской компании пояснили, что на станции Пушкино проверка билетов осуществляется до посадки в поезд. Такая практика соответствует действующим нормам перевозки пассажиров. Как уточнили в компании, оформление билета в пути возможно только в случае, если посадка произошла на станции, где отсутствует билетная касса. В данном случае это условие не соблюдалось.

В ВВППК подчеркнули, что по факту произошедшего будет проведено служебное расследование. При этом официальных обращений от пассажиров в адрес компании по данному инциденту пока не поступало.

Ранее сообщалось, что водитель маршрутки в Нижнем Новгороде высадил пассажиров из-за разбитого окна.