Отопление в Нижнем Новгороде решили убавить из-за грядущей жары Общество

Фото: АО "Теплоэнерго"

Котельные и центральные тепловые пункты компании "Теплоэнерго" в Нижнем Новгороде переходят на пониженные режимы работы. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Причиной такого решения стало большое количество обращений от жителей, поступивших в ресурсоснабжающую организацию, а также установившаяся в регионе аномально теплая погода. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в городе может достичь +20°С.

В связи с этим источники отопления будут переведены на минимальные параметры, необходимые исключительно для подогрева воды. Это позволит избежать перегрева помещений, особенно тех, чьи окна выходят на солнечную сторону.

В "Теплоэнерго" подчеркнули, что технические специалисты будут внимательно отслеживать погодные изменения и контролировать работу оборудования на всех объектах теплоснабжения.

При этом в компании отметили, что отопительный сезон в Нижнем Новгороде пока официально не завершен. Это связано с возможными резкими понижениями температуры и нестабильностью погодных условий. В непогожие дни без отопления в ряде квартир может быть по-прежнему прохладно.

Ранее сообщалось, что отключение отопления в городе возможно уже к концу апреля.