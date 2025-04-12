Вход на территорию Нижегородского кремля ограничат из-за крестного хода в Пасху

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В воскресенье, 20 апреля 2025 года, на территории Нижегородского кремля временно изменят порядок входа. Это связано с проведением Пасхального крестного хода (0+).
С 7:00 до 16:00 попасть в кремль можно будет только через досмотровые рамки, установленные у Дмитриевской, Кладовой и Ивановской башен. Остальные входы в этот период будут закрыты.
После окончания мероприятия доступ на территорию кремля восстановят. Вход будет открыт через Дмитриевскую, Кладовую, Никольскую, Ивановскую и Пороховую башни. Кремль продолжит работу до 24:00.
Также изменится режим работы кремлевского фуникулера. До 16:00 он будет курсировать только в сторону спуска — на площадь Народного Единства. После этого времени движение фуникулера возобновится в полном объеме и продлится до 21:00.
Билеты на верхней станции фуникулера можно будет приобрести в обычном режиме в течение всего дня. На нижней станции продажа билетов начнется с 16:00 — в кассах и автоматах самообслуживания.
Напоминаем, на территории Нижегородского кремля запрещено передвигаться на самокатах, роликах и велосипедах.
Ранее сообщалось об ограничении движения на набережной Гребного канала из-за репетиций парада Победы (0+).
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