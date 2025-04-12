Программу переселения нижегородцев из аварийного жилья обсудили в ЗСНО Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

15 апреля в Законодательном собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям.

Парламентарии обсудили реализацию программы переселения граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 по 2028 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года. Программа охватит 44 муниципальных образования, где планируется расселить 775 многоквартирных домов общей площадью 235,9 тыс. кв. метров. Будут улучшены жилищные условия 13890 человек.

Так, в 2025 году планируется расселить 23,98 тыс. кв. метров аварийного жилья и улучшить условия для 1446 человек. "Для этого ведется строительство 36 жилых домов, 31 из которых будут введены в эксплуатацию до конца года", - рассказал на заседании комитета заместитель министра строительства Нижегородской области Евгений Морозов.

Общий объем финансирования региональной программы на сегодняшний день запланирован на уровне 34,7 млрд рублей, из которых 15,3 млрд рублей – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, а 19,4 млрд рублей – консолидированного бюджета региона.

Для сокращения расходов бюджета на расселение аварийного жилищного фонда правительство Нижегородской области реализует механизм комплексного развития территорий (КРТ). Уже приняты решения и заключены договоры КРТ в отношении 21 территории. Это позволит сократить непригодный для проживания жилой фонд в объеме 63 тыс. кв. м, из которого 7,8 тыс. кв. м объем аварийного фонда, 55,2 тыс. кв. м объем ветхого фонда.

Также в настоящее время заключено 3 договора КРТ, в рамках которых предусмотрено расселение 17 многоквартирных домов общей площадью 7,8 тыс. кв. м, признанных аварийными (в границах ул. Дружбы, ул. Снежная, ул. Энтузиастов и р. Ржавка Нижнего Новгорода; в границах ул. Правды, ул. Чонгарская, ул. Менделеева Нижнего Новгорода; в границах ул. Ашхабадская, ул. Генкиной, ул. Тверская и ул. 2-я Оранжерейная в Советском районе Нижнего Новгорода).

"В последние три-четыре года в Нижегородской области наметился принципиально важный тренд: мы расселяем больше аварийного жилья, чем таких домов появляется. Это ключевой показатель эффективности нашей работы. Сейчас производятся коррективы в финансировании программы расселения, но нельзя оценивать ситуацию только по этой одной программе – важно смотреть на общий объем расселения. Мы работаем по трем направлениям: программам переселения, комплексное развитие территорий и развитие застроенных территорий. Застройщики понимают, что сейчас выгодно расселять дома, особенно учитывая сокращение объемов ипотечного кредитования. Наша задача – готовить площадки для будущего строительства, а это начинается с ликвидации ветхого и аварийного жилья", - председатель комитета Законодательного собрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.