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Общество

Жителей Нижегородской области предупредили о начале активности змей

17 апреля 2025 08:00  [137] Общество
Жителей Нижегородской области предупредили о начале активности змей

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Жителей Нижегородской области предупредили о начале активности змей. Как сообщили в региональном минлесхозе, с наступлением тепла пресмыкающиеся начали просыпаться после зимней спячки.

Особенно внимательными стоит быть в местах, где гадюки обитают чаще всего. Это тенистые участки с густой травой, завалами веток и листвы, скрытые под кронами деревьев. Такие условия особенно благоприятны для змей.

Наибольшая вероятность встретить гадюк сохраняется в Володарском, Тоншаевском, Лысковском, Балахнинском и ряде других округов. Всего на территории области обитает три вида змей.

Чтобы уменьшить риск появления змей возле домов, специалисты рекомендуют регулярно очищать приусадебные участки: выкашивать траву, убирать валежник, старые пни, бревна, валуны и заросли кустарника. Также важно избавляться от скоплений мусора, где змеи могут устроить укрытие.

Если вы все же столкнулись со змеёй, лучше не паниковать. В министерстве подчеркивают: необходимо спокойно отойти и не пытаться приблизиться или отпугнуть животное.

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Теги:
Животные Минлесхоз Природа
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