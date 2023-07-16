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Всего три вида змей обитает в Нижегородской области, два из них - краснокнижные

19 июля 2023 11:15  [63] Общество
Гадюка обыкновенная

Гадюка обыкновенная

Фото: с сайта pixabаy.com

В Нижегородской области распространены только три вида змей: медянка обыкновенная, уж обыкновенный и гадюка обыкновенная. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона.

Они обитают повсеместно в области, а размножаются весной и в первой половине лета.

Медянка обыкновенная и уж обыкновенный не несут опасности для людей. Ядовита только гадюка обыкновенная.

При этом медянка и гадюка занесены в Красную книгу Нижегородской области. Соответственно, за их уничтожение нижегородцев могут привлечь к административной ответственности (штраф от 2500 рублей).

В Минлесхозе добавили, что в регионе не ведется учет ядовитых змей.

Ранее сообщалось, что двое нижегородцев пострадали от укусов змей с начала лета. Первой жертвой нападения стала женщина из Городецкого района, которую гадюка укусила в огороде.

Также напомним, что ученые рассказали, как отличить укус ядовитой змеи и что делать дальше.

СПРАВКА:

Уж обыкновенный - наиболее распространённый в регионе вид змей. Длина - 80-120 см, верхняя сторона тела серая, оливковая, чёрная или бурая, часто с тёмными пятнами. Внешне обыкновенные ужи обычно легко отличаются от других змей "жёлтыми ушами" — ярко выраженными отметинами на голове, чаще жёлтыми, но иногда белыми и оранжевыми. Место обитания ужей - вблизи проточных или стоячих водоемов, болотистые места и места с повышенной влагой.

Медянка обыкновенная - змея длиной до 60-70 см, окраска спины варьируется от серой до жёлто-бурой и коричнево-медно-красной. Цвет брюха — от серого или синевато-стального до коричнево-красного оттенка, иногда с тёмными размытыми пятнами и крапинками или тёмно-серой полосой посередине. Радужная оболочка глаз у обыкновенной медянки жёлтая или красная. Отличительная особенность - тёмные полосы, проходящие через глаза вдоль шеи. Медянки ведут дневной образ жизни, предпочитая сухие солнечные места, избегая сырых мест.

Гадюка обыкновенная - небольшая змея длиной до 65 см, часто меньше 40 см. Окраска чрезвычайно изменчива — основной фон может быть серым, желтовато-коричневым, бурым или красноватым с медным оттенком, нередко встречаются чёрные гадюки. У большинства особей на спине вдоль хребта идёт контрастный зигзагообразный рисунок. Брюхо серое или чёрное, иногда с белыми пятнами. Кончик хвоста окрашен в жёлтый, оранжевый или красный цвет. У молодых особей спина часто окрашена в медно-коричневатый цвет с зигзагообразной полосой. В летнее время иногда греется на солнце, но большей частью прячется под старыми пнями, в расщелинах и т.п. Змея не агрессивная и кусает только в случае опасности.

 

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Теги:
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