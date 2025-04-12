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Политика

Жители Городецкого округа отвергли идею полного запрета на продажу алкоголя

17 апреля 2025 09:35  [207] Политика
Жители Городецкого округа отвергли идею полного запрета на продажу алкоголя

Попытка главы Городецкого муниципального округа Александра Мудрова ввести полный запрет на продажу алкоголя не получила широкой поддержки среди местных жителей. Об этом свидетельствуют итоги опроса, размещенного им в личном телеграм-канале.

Голосование, стартовавшее 16 апреля, собрало более 600 участников. Из них 50% высказались против любых ограничений на продажу спиртного. Полный запрет поддержали 33% респондентов. Ещё 17% выбрали ироничный вариант ответа: "самогонный аппарат работает исправно".

Инициатива главы округа была озвучена в контексте обсуждения нового регионального законопроекта, предполагающего ограничение времени продажи алкоголя. Мудров в своем сообщении подчеркнул, что поддерживает ужесточение мер и считает, что проблема в округе приобрела серьёзный характер — большинство правонарушений и преступлений, по его словам, совершается в состоянии алкогольного опьянения.

"Наш округ известен не только своей историей, но и, увы, обилием наливаек. Каждый вечер — одна и та же картина: массовая скупка алкоголя, молодёжь толпится у торговых точек. Пивные магазины — буквально на каждом углу. Это не спрос рождает предложение, а наоборот", — написал Мудров.

Он также отметил, что лично поддержал бы полное прекращение продаж алкоголя на территории округа. "Понимаю, что это вызовет споры, но считаю, что пора принимать решительные меры", — подчеркнул глава муниципалитета.

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Теги:
Алкоголь Городецкий район Опрос
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