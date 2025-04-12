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Политика

Мудров выступил за полный запрет продажи алкоголя в Городецком округе

16 апреля 2025 14:32  [121] Политика
Мудров выступил за полный запрет продажи алкоголя в Городецком округе

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Глава администрации Городецкого округа Александр Мудров выступил с инициативой о полном запрете продажи алкоголя на территории округа. Свое мнение он озвучил в личном телеграм-канале, комментируя обсуждение обновленного законопроекта об ограничении торговли спиртным в Нижегородской области.

Напомним, согласно предлагаемым изменениям, продажа алкоголя в регионе может быть разрешена только в определённые часы: с 14:00 до 20:00 в будние дни и с 10:00 до 16:00 по субботам. Эти ограничения не затронут заведения общепита и магазины беспошлинной торговли.

Мудров заявил, что полностью поддерживает инициативу региональных властей. По его словам, в округе наблюдается тревожная ситуация: значительная часть происшествий и правонарушений совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения.

"Наш округ славится не только своей историей, но и, к сожалению, обилием так называемых наливаек. Каждый вечер можно видеть, как люди скупают спиртное, а молодежь собирается у точек продажи алкоголя. Пивные магазины открыты буквально на каждом углу. Это не просто рыночная экономика — здесь не спрос рождает предложение, а наоборот", — отметил Мудров.

Он подчеркнул, что готов был бы выступить за более радикальные меры: "Я бы ходатайствовал вообще о полном запрете продажи алкоголя в Городецком округе. Понимаю, что такое предложение вызовет неоднозначную реакцию".

В завершение поста чиновник предложил подписчикам высказать своё мнение, запустив голосование. По состоянию на момент публикации новости в опросе приняли участие 370 человек. Из них 38% поддержали идею полного запрета, 44% высказались против любых ограничений, а 18% ответили с иронией: "самогонный аппарат работает исправно".

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Теги:
Алкоголь Городецкий район Законодательство
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