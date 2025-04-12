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Общество

Как нижегородцам получить бесплатную путевку в санаторий от СФР

17 апреля 2025 10:28  [157] Общество
Как нижегородцам получить бесплатную путевку в санаторий от СФР

Фото: Александр Воложанин

С начала текущего года Отделение Социального фонда России по Нижегородской области предоставило свыше 1 100 путёвок на санаторно-курортное лечение гражданам, имеющим право на федеральные льготы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. 

Для организации оздоровления льготников было заключено 28 государственных контрактов с санаториями, специализирующимися на различных направлениях лечения.

Продолжительность пребывания в санатории зависит от категории получателя: взрослые проходят курс лечения за 18 календарных дней, дети — за 21 день, а граждане с последствиями травм спинного мозга — за 24 дня.

Получить путёвку можно только при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний. Кроме того, санаторно-курортное лечение входит в набор социальных услуг (так называемый соцпакет). Если гражданин отказался от соцпакета полностью либо от его части, включающей бесплатный проезд, то дорога до места лечения и обратно оплачивается самостоятельно.

Нижегородские льготники проходят оздоровление как в санаториях региона, так и в здравницах Краснодарского и Ставропольского краёв.

Подать заявление на получение путёвки можно в любое время. Для этого доступны два способа: дистанционно через портал Госуслуг или лично в клиентской службе Отделения СФР по Нижегородской области. Для оформления необходимо предоставить:

  • заявление о предоставлении государственной услуги;
  • медицинскую справку по форме № 070/у;
  • документ, удостоверяющий личность.

Распределение путёвок осуществляется в порядке очереди. Актуальную информацию о своей очередности можно узнать на официальном сайте https://social-insurance.sfr.gov.ru/r52/

Список санаториев, с которыми заключены договоры, доступен по адресу https://sfr.gov.ru/branches/nizhnynovgorod/info/~0/11016

По всем вопросам можно обратиться в контакт-центр Отделения Социального фонда России по Нижегородской области по телефону: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Региональная линия работает с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу — с 08:00 до 16:00.

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Теги:
Здоровье Отдых Социальный фонд
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