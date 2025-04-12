Дополнительные поезда отправят из Нижнего Новгорода на юг в разгар курортного сезона Культура и отдых

Фото: пресс-служба ГЖД

В летний период Горьковская железная дорога назначила дополнительные рейсы популярных поездов, следующих из Нижнего Новгорода в южные регионы России. Это связано с традиционным ростом пассажиропотока в сезон отпусков.

По данным пресс-службы ГЖД, дополнительные составы будут курсировать по маршрутам Нижний Новгород – Имеретинский Курорт (поезд № 37/38) и Нижний Новгород – Кисловодск (поезд № 137/138).

Как отметил начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Сергей Дорофеевский, направления к Черноморскому побережью и в Кавказские минеральные воды стабильно пользуются высоким спросом в летние месяцы.

Поезд № 37/38 отправится из Нижнего Новгорода в Имеретинский Курорт в 19:14 в следующие даты: 31 мая, 8 июня, 3 и 27 августа, а также 6 октября. Прибытие в конечный пункт запланировано на 09:58 на следующий день.

Обратные рейсы из Имеретинского Курорта состоятся 2 и 10 июня, 5 и 29 августа, а также 8 октября. Отправление — в 14:59, прибытие в Нижний Новгород — в 06:15 через сутки.

Скорый поезд № 137/138 до Кисловодска отправится 23 мая в 19:14, прибытие в пункт назначения — 24 мая в 10:40. Обратно состав отправится 25 мая в 17:44, прибытие в Нижний Новгород — 27 мая в 06:24.