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Общество

Новый участок улицы Бекетова открыли после ремонта в Нижнем Новгороде

17 апреля 2025 15:48  [79] Общество
Новый участок улицы Бекетова открыли после ремонта в Нижнем Новгороде

Фото: ООО "Экологические проекты"

В Нижнем Новгороде завершены работы по обновлению трамвайных путей на одном из участков улицы Бекетова. Как сообщили в компании ООО "Экологические проекты", транспортные ограничения на этом отрезке полностью сняты.

Речь идет об участке от дома №20, расположенного в районе площади Нартова, до переулка Нартова. Его протяженность составляет 250 метров. Здесь подрядная организация выполнила комплекс работ по переустройству трамвайных путей и укладке нового дорожного полотна.

На данный момент продолжается восстановление асфальтового покрытия непосредственно на трамвайных путях. В работах задействовано три бригады, всего 17 человек, а также девять единиц специализированной техники. Используется метод укладки литого асфальта. Работы идут с опережением графика, и при благоприятной погоде завершение ожидается до конца апреля.

Одновременно завершается замена контактной сети. Эти работы не влияют на движение автомобилей и не требуют дополнительных ограничений.

Ранее на этой же улице завершили реконструкцию рельсового полотна и открыли движение на участке между улицами Кузнечихинской и Уссурийской.

Напомним, масштабные работы на улице Бекетова стартовали в октябре 2024 года. Общая длина ремонтируемого участка составляет 4,4 км одиночного пути. Реконструкция велась непрерывно, включая зимний период.

Сообщалось, что с 12 апреля перекладка трамвайных путей ведется на улице Добролюбова.

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Теги:
Ремонтные работы Советский район Трамвай
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