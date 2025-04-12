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Общество

Ночную вонь в Нижнем Новгороде связывают с ремонтом канализации

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Ночную вонь в Нижнем Новгороде связывают с ремонтом канализации

Фото: Александр Воложанин

Жители Нижнего Новгорода 17 апреля пожаловались на сильный запах сероводорода, который ощущался в районах Сормово и Мещера. Некоторые проснулись от едкого "аромата", просочившегося в квартиры через приоткрытые окна.

"Оставили на ночь окна приоткрытыми — думали, будет свежий воздух. А в итоге в 4 утра в квартире начало невыносимо вонять. Закрыли окна, но заснуть уже было сложно", — рассказала одна из жительниц редакции НИА "Нижний Новгород".

Для местных жителей подобные ситуации — не редкость. По их словам, специалисты выезжают на место, берут пробы воздуха и затем сообщают, что "все в пределах нормы". Однако неприятный запах продолжает беспокоить.

В АО "Нижегородский водоканал" прокомментировали ситуацию, подтвердив, что Главная насосная станция на улице Должанской работает в штатном режиме, система очистки воздуха функционирует без сбоев, а сети водоотведения исправны.

При этом в районе Мещерского бульвара подрядная организация проводит реконструкцию участка канализационного коллектора протяженностью более километра и диаметром 2000 мм. Работы осуществляются без остановки приема сточных вод из Московского, Сормовского и Канавинского районов.

Как пояснили в пресс-службе предприятия, при определенных погодных условиях и направлении ветра возможны кратковременные появления неприятного запаха в воздухе. Подрядчик и сотрудники Водоканала принимают меры, чтобы минимизировать дискомфорт для жителей. В частности, на строительной площадке усилены технологические мероприятия.

Контроль качества воздуха, по словам представителей компании, ведется на постоянной основе. Ранее превышений предельно допустимых концентраций зафиксировано не было. В связи с новыми жалобами в течение дня 17 апреля в микрорайоне планируется провести дополнительные замеры. При необходимости будут предприняты дополнительные меры.

Напомним, что уже долгое время на вонь жалуются жители Верхних Печер в Нижнем Новгороде. Недавно выяснилось, что за борьбу с неприятным запахом взялись сотрудники ФСБ.

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Теги:
Водоканал Жалобы проверки
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