Жители Нижнего Новгорода снова жалуются на неприятные запахи Общество

Нижегородцы в социальных сетях вновь жалуются на невыносимые запахи в разных районах областного центра.

В частности, горожане обращают внимание на неприятный запах в микрорайоне Мещерское озеро.

Кроме того, вновь поступают сигналы о загрязнении воздуха в Советском районе около "Новой Кузнечихи", а также в границах улиц Ивлиева, Козицкого, Шишкова.

Горожане предполагают, что источником этих "ароматов", которые ощущались 29 и 30 марта, могут быть очистные сооружения, расположенные на Нижегородской станции аэрации.



В администрации Советского района уже пообещали изучить данную проблему.

Ранее на невыносимую вонь от куриного помета пожаловались жители города Павлово Нижегородской области. Кроме того, жители Верхних Печер и Кузнечихи в Нижнем Новгороде в этом году уже неоднократно жаловались на неприятный запах.