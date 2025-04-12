10 нижегородских ветеранов СВО наградили за спасение мирных жителей Курской области Общество

Фото: Олег Булыгин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в церемонии награждения ветеранов СВО, которые принимали участие в эвакуации гражданского населения Курской области после вторжения ВСУ в российское приграничье. Церемония вручения общественных наград «За помощь приграничью» состоялась 17 апреля в Доме народного единства в ходе Сборов ветеранов СВО Приволжского федерального округа. Наград были удостоены 10 ветеранов спецоперации из Нижегородской области.

Добровольческий гуманитарный отряд Ассоциации ветеранов СВО сформировался в августе 2024 года после нападения противника на Курскую область, он занимался спасением гражданского населения из прилегающих к зоне боевых действий населённых пунктов и раненых военнослужащих. Всего отрядом было спасено свыше 300 человек.

Глеб Никитин подчеркнул, что Ассоциация ветеранов СВО Нижегородской области объединяет в своих рядах многих ветеранов специальной военной операции.

«Сегодня в Ассоциацию ветеранов СВО в Нижегородской области вступают представители различных подразделений, видов и родов войск. Мы рассчитываем на поддержку Ассоциации в коммуникации со всеми без исключения ветеранами спецоперации, а также с действующими военнослужащими, находящимися на линии боевого соприкосновения. В нашем регионе создаем все необходимые условия для реинтеграции и реализации вернувшихся со спецоперации», – сказал Глеб Никитин.

«Ветераны спецоперации отличаются умением действовать в условиях полной неопределенности. Так, члены Ассоциации в Курской области работали безвозмездно, исходя из своей личной инициативы, на частных автомобилях и с персональным гражданским оборудованием. Риск был колоссальным, но группа действовала ради спасения гражданских: пожилых людей, которые уже не могут эвакуироваться самостоятельно, детей, женщин», - отметил исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев.

Один из награждённых членов Ассоциации ветеранов СВО Нижегородской области - Николай Цыганов, он находился в составе отряда, участвовал в боях на Луганском и Харьковском направлениях. К отряду присоединился после лечения в госпитале.

«Я не мог не поехать – у меня два деда воевали в Великую Отечественную, я сам на СВО служил в нижегородском батальоне «Кулибин». Жителям Курской области сразу на помощь пришли со всей России. Когда мы уезжали, нас сменили ребята из кемеровской Ассоциации ветеранов СВО. И все мы думали только о том, как помочь. Не ожидал, что меня и моих товарищей наградят за это. Это наш долг и призвание», - поделился ветеран СВО.

Сборы ветеранов СВО Приволжского федерального округа объединили более 100 членов Ассоциации ветеранов СВО. В Год защитника Отечества Ассоциация проводит Сборы ветеранов спецоперации в каждом из восьми федеральных округов. В Сборах принимают участие лидеры региональных отделений организации.