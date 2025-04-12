Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 апреля 2025 17:02  [39] Нижегородские пары все чаще выбирают формат партнерских родов
17 апреля 2025 17:00  [53] Нижегородцам дали рекомендации по выбору продуктов к Пасхе
17 апреля 2025 16:58  [39] 109 представителей нижегородских вузов стали победителями и призерами регионального этапа "Российской студенческой весны"
17 апреля 2025 16:52  [58] 10 нижегородских ветеранов СВО наградили за спасение мирных жителей Курской области
17 апреля 2025 16:40  [111] Прощание с нейрохирургом Геннадием Токмаковым пройдет в Нижнем Новгороде
17 апреля 2025 16:29  [93] Нижегородская область начнет собирать опасные отходы от населения по новой системе
17 апреля 2025 16:18  [104] Как выбрать продукты к Пасхе, чтобы не отравиться
17 апреля 2025 16:06  [108] Лесники начали перепись медведей и норных зверей в Нижегородской области
17 апреля 2025 15:48  [121] Новый участок улицы Бекетова открыли после ремонта в Нижнем Новгороде
17 апреля 2025 15:29  [167] Выдано задание на подготовку проекта реконструкции дороги в Гордеевке
Общество

10 нижегородских ветеранов СВО наградили за спасение мирных жителей Курской области

17 апреля 2025 16:52  [58] Общество
10 нижегородских ветеранов СВО наградили за спасение мирных жителей Курской области

Фото: Олег Булыгин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в церемонии награждения ветеранов СВО, которые принимали участие в эвакуации гражданского населения Курской области после вторжения ВСУ в российское приграничье. Церемония вручения общественных наград «За помощь приграничью» состоялась 17 апреля в Доме народного единства в ходе Сборов ветеранов СВО Приволжского федерального округа. Наград были удостоены 10 ветеранов спецоперации из Нижегородской области.   

Добровольческий гуманитарный отряд Ассоциации ветеранов СВО сформировался в августе 2024 года после нападения противника на Курскую область, он занимался спасением гражданского населения из прилегающих к зоне боевых действий населённых пунктов и раненых военнослужащих. Всего отрядом было спасено свыше 300 человек. 

Глеб Никитин подчеркнул, что Ассоциация ветеранов СВО Нижегородской области объединяет в своих рядах многих ветеранов специальной военной операции. 

«Сегодня в Ассоциацию ветеранов СВО в Нижегородской области вступают представители различных подразделений, видов и родов войск. Мы рассчитываем на поддержку Ассоциации в коммуникации со всеми без исключения ветеранами спецоперации, а также с действующими военнослужащими, находящимися на линии боевого соприкосновения. В нашем регионе создаем все необходимые условия для реинтеграции и реализации вернувшихся со спецоперации», – сказал Глеб Никитин.

«Ветераны спецоперации отличаются умением действовать в условиях полной неопределенности. Так, члены Ассоциации в Курской области работали безвозмездно, исходя из своей личной инициативы, на частных автомобилях и с персональным гражданским оборудованием. Риск был колоссальным, но группа действовала ради спасения гражданских: пожилых людей, которые уже не могут эвакуироваться самостоятельно, детей, женщин», - отметил исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев.

Один из награждённых членов Ассоциации ветеранов СВО Нижегородской области - Николай Цыганов, он находился в составе отряда, участвовал в боях на Луганском и Харьковском направлениях. К отряду присоединился после лечения в госпитале. 

«Я не мог не поехать – у меня два деда воевали в Великую Отечественную, я сам на СВО служил в нижегородском батальоне «Кулибин». Жителям Курской области сразу на помощь пришли со всей России. Когда мы уезжали, нас сменили ребята из кемеровской Ассоциации ветеранов СВО. И все мы думали только о том, как помочь. Не ожидал, что меня и моих товарищей наградят за это. Это наш долг и призвание», - поделился ветеран СВО. 

Сборы ветеранов СВО Приволжского федерального округа объединили более 100 членов Ассоциации ветеранов СВО. В Год защитника Отечества Ассоциация проводит Сборы ветеранов спецоперации в каждом из восьми федеральных округов. В Сборах принимают участие лидеры региональных отделений организации.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дом народного единства Награды СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Премьера Лебединого озера в Нижнем Новгороде: как это было
12 апреля 2025 11:33Премьера "Лебединого озера" в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph