Нижегородские пары все чаще выбирают формат партнерских родов Общество

Фото: Дзержинский перинатальный центр

В Нижегородской области на протяжении нескольких последних лет растет интерес к партнерским родам. Чаще всего женщины выбирают, чтобы во время появления ребенка на свет рядом с ними были члены семьи – супруг либо мама. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения региона.

Так, в Дзержинском перинатальном центре в партнерском формате проходят каждые третьи роды. С начала года в медицинском учреждении родилось уже 880 малышей, и почти у 300 из них пуповину перерезала не акушерка, а родственник.

«Нижегородские пары, действительно, все чаще выбирают формат партнерских родов. Близкие люди помогают женщине физически и морально пройти через этот непростой этап и разделяют момент появления на свет новой жизни. Пока медики оказывают женщине послеродовую помощь, родным предлагают перерезать пуповину, разрешают взять новорожденного на руки», – рассказала главный врач Дзержинского перинатального центра Надежда Рыжова.

По словам руководителя медорганизации, в регионе заметен общий тренд на рост семейно-ориентированных технологий в акушерстве.

«Речь идет не только о самих родах. Важно, что все больше нижегородских семей осознанно и совместно готовится к беременности и её течению. Будущие родители заблаговременно проходят медицинские осмотры, предпринимают меры профилактики, меняют образ жизни, вакцинируются от опасных для плода инфекций. Сохранение здоровья матери и будущего ребенка перестает быть делом, касающимся исключительно самой женщины. Это становится уже общесемейной задачей», – подчеркнула главный врач.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области рассказали, что во время беременности у женщин нередко обостряются такие хронические заболевания, как артериальная гипертензия, сахарный диабет, заболевания почек и другие патологии. Их заблаговременный перевод в стойкую ремиссию позволяет кратно снизить риски для будущей мамы и малыша.

Для беременной женщины и ее плода также крайне опасны такие состояния, как краснуха, столбняк, коклюш и грипп. Чтобы не допустить заражения, врачи рекомендуют своевременно проходить вакцинацию пациенткам, их супругам и другим ближайшим родственникам.

В Дзержинском перинатальном центре ежемесячно проводят для потенциальных пациенток дни открытых дверей. Врачи рассказывают о том, как правильно вести себя на разных этапах родов, чтобы эффективно помогать и себе и малышу, когда именно нужно вызывать медиков, а когда еще можно подождать, сохраняя интимность процесса. Медики также проводят для будущих родителей экскурсии по родильному дому.

Последние два года в дни открытых дверей все 70 посадочных мест актового зала у нас заняты – женщины приходят на встречу в сопровождении одного-двух родственников. Это еще одно доказательство, что беременность в нашем обществе становится общим делом всей семьи», – подытожила Надежда Рыжова.

В Минздраве региона заявили, что формат партнерских родов доступен всем жителям региона бесплатно – в рамках обслуживания по полису ОМС. Женщина при госпитализации в стационар указывает приглашаемого члена семьи в своем информированном добровольном согласии. Для того чтобы обезопасить новорожденного, в день родов приглашенный член семьи приносит в родильный дом результаты флюорографии и анализа на ВИЧ-инфекцию, выполненных накануне. Его также дополнительно осматривает врач приемного покоя на предмет отсутствия признаков ОРВИ и других респираторных заболеваний.

Работа по охране и материнства и детства – одно из направлений национального проекта «Семья», который начал действовать в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура». Он включает в себя семь федеральных проектов: «Поддержка семьи», «Семейные ценности», «Культура для семьи», «Пушкинская карта», «Старшее поколение», «Охрана материнства и детства», «Многодетная семья».