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Общество

Демограф Ткаченко пояснил свой призыв "не раздвигать ноги до свадьбы"

18 апреля 2025 12:10  [47] Общество
Демограф Ткаченко пояснил свой призыв не раздвигать ноги до свадьбы

Фото: с сайта unsplash.com

Автор эпатажного призыва "не раздвигать ноги до свадьбы", директор Института демографического развития России Руслан Ткаченко, в интервью телеканалу "360" пояснил свою позицию относительно темы абортов, воздержания и сексуальных отношений.

Напомним, ранее в эфире радиостанции "Говорит Москва" Ткаченко заявил, что россиянкам следует воздерживаться от интимных отношений до замужества. Он связал большое количество абортов в стране с "безответственном поведении женщин". По его словам, женщины якобы "раздвигают ноги перед кем попало", в то время как "ответственность женщин — не раздвигать ноги, пока ты не понимаешь, что за тобой стоит мужчина, на которого можно опереться".

Телеканалу "360" демограф заявил, что разговор шёл о перекидывании ответственности. Он считает, что ответственность лежит на всех участниках ситуации: мужчинах, женщинах и обществе, которое в целом оправдывает и поддерживает блуд и беспорядочные половые связи.

"Одни говорят, что мужчины виноваты, другие говорят — женщины. По факту, получается, ответственность несут дети, которых во время абортов убивают", — подчеркнул Ткаченко.

Ткаченко также указал на то, что раньше общество старалось предотвращать беспорядочные половые связи, но сейчас такое поведение стало нормой. Он выразил обеспокоенность тем, что это может привести к разрушению общества и исчезновению народов.

По мнению эксперта, воздержание до брака не приведёт к увеличению насилия или развитию проституции. Он считает, что это рациональный подход, который поддерживается многими культурами и религиями.

Специалист также отметил, что в России существует проблема инфантилизации мужчин, которая началась после советской революции. Это, по его словам, приводит к тому, что мужчины с трудом контролируют свои действия. Поэтому женщинам особенно важно сохранять воздержание до брака, чтобы быть уверенными в надёжности партнёра.

Ранее по поводу "раздвинутых ног" высказалась председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она назвала эти высказывания Ткаченко хамскими и некорректными. 

Директор нижегородского Института демографического развития Евгений Журавлёв также не остался в стороне от этой темы. "Очень плохо, когда люди, не разбираясь в теме, пытаются на ней хайповать, особенно в такой чувствительной области, как семья и демография", - сказал нижегородец.

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Теги:
Аборт демография Мнения
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