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Общество

Депутат Останина назвала хамством призыв "не раздвигать ноги до свадьбы"

17 апреля 2025 18:25  [122] Общество
Останина назвала призывы Ткаченко не заниматься сексом до брака женоненавистническими

Фото: pixabаy.com

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина высказалась в беседе с 360.ru по поводу заявления директора Института демографического развития и репродуктивного потенциала Руслана Ткаченко, которое он сделал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Напомним, Ткаченко заявил, что россиянкам следует воздерживаться от интимных отношений до замужества. Он связал большое количество абортов в стране с "безответственном поведении женщин". По его словам, женщины якобы "раздвигают ноги перед кем попало", в то время как "ответственность женщин — не раздвигать ноги, пока ты не понимаешь, что за тобой стоит мужчина, на которого можно опереться".

Останина назвала эти высказывания Ткаченко хамскими и некорректными. По мнению депутата, ответственность за аборты несут не только женщины, но и мужчины.

Также председатель профильного комитета Госдумы подчеркнула, что из-за множества факторов, включая высокий уровень безотцовщины в России, многие мальчики не воспитываются в духе ответственности. Это приводит к различным социальным проблемам, таким как алкоголизм и разводы, поэтому заключение брака само по себе не является решением всех проблем. По ее мнению, необходимо работать над оздоровлением общества в целом.

Ранее по поводу "раздвинутых ног" высказался директор нижегородского Института демографического развития Евгений Журавлев. "Очень плохо, когда люди, не разбираясь в теме, пытаются на ней хайповать, особенно в такой чувствительной области, как семья и демография", - сказал нижегородец.

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Теги:
Аборт демография Мнения
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