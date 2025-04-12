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Общество

Жительница Сосновского округа Екатерина Баринова признана "Воспитателем года" в Нижегородской области

18 апреля 2025 12:00  [49] Общество
Жительница Сосновского округа Екатерина Баринова признана Воспитателем года в Нижегородской области

Фото: минобр Нижегородской области

Министерство образования и науки Нижегородской области подвело итоги регионального этапа XVI Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». В этом году победителем состязания признана жительница Сосновского округа Екатерина Баринова. Она работает воспитателем в муниципальном детском саду «Колокольчик».

Как сообщили в Минобре, региональный конкурс проводился совместно с Нижегородским институтом развития образования и областной организацией Профессионального союза работников народного образования и науки РФ. Всего в нем приняло участие несколько сотен специалистов. До финала дошли 55 лучших воспитателей.

«Воспитатели детских садов зачастую - одни из самых увлеченных и креативных профессионалов сферы образования! Их идеи уникальны, и ими обязательно нужно делиться, чтобы лучшие практики можно было реализовать по всему региону. Конкурс «Воспитатель года» – это способ привлечь больше внимания к тем, кто с огромной любовью и ответственностью воспитывает наших детей, первыми знакомит их с окружающим миром. Разумеется, это возможность для профессионального роста воспитателей: чем выше качество их работы, тем надежнее будущее молодого поколения», – сказал министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

Для финалистов было предусмотрено три испытания. Первым стала подготовка «Педагогического мероприятия с детьми»: жюри оценивало профессиональные компетенции участников в разработке, проведении и анализе развивающего занятия. Второе испытание – «Просветительское мероприятие с родителями» – проходило в формате открытой беседы. Конкурсанты взаимодействовали с членами жюри и представителями родительской общественности, отвечая на их вопросы. Третьим испытанием стал «Мастер-класс». Участники наглядно представили свои идеи по развитию педагогики в дошкольном образовании.

«Сегодня конкурс «Воспитатель года России» стал равнозначным по статусу таким проектам, как «Учитель года», «Директор года» и «Мой первый учитель». В нашем регионе конкурс проходит по новой технологии, включающей несколько этапов и разнообразные форматы. Особенностью одного из испытаний стало участие родителей – это вызвало живой отклик и внимание общественности к происходящему. Мы стремимся развивать у педагогов профессиональные компетенции, которые способствуют созданию условий для гармоничного развития личности. В этой профессии очень важна грамотная коммуникация, любовь к детям, создание позитивной атмосферы. Воспитатель – это не просто педагог, а вторая мама, помощник, близкий человек для ребенка», – подчеркнула ректор Нижегородского института развития образования Елена Окунькова.

Жюри выбирали победителя из пяти лучших участников финала. Для них итоговыми испытаниями стал «Брифинг» и «Блиц-турнир», которые позволили выявить способности к конструктивному диалогу со всеми участниками образовательных отношений и представителями общественности, а также к поиску эффективных решений профессиональных задач в командном взаимодействии.
Победительница регионального этапа Екатерина Баринова осенью этого года примет участие в финале всероссийского этапа конкурса. Она поделится опытом внедрения посткроссинга (обмена открытками между людьми или учреждениями из разных городов и стран) на занятиях в старших группах детского сада. 

По словам нижегородки, в процессе составления писем участвуют все воспитанники группы.

«Целью посткроссинга считаю воспитание основ патриотизма у детей. Эта практика расширяет представления ребят о родном городе, знакомит их с традициями, историческими событиями, природой и великими людьми из разных городов России, развивает интерес к местным народным традициям и промыслам, формирует чувство гордости за достижения земляков. Посткроссинг дает детям возможность выразить свое эмоциональное отношение к родному городу в письмах и открытках. Более того, у ребят появляется чувство единства нации через взаимодействие с дошкольниками, живущими в разных уголках страны», – рассказала Екатерина Баринова.

Напомним, всестороннее развитие подрастающего поколения, а также усовершенствование методических разработок педагогов по работе с молодежью – важные составляющие нового национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется в стране с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина. Новый национальный проект выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты». Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

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Теги:
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