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Общество

Строительство крытых павильонов стартует на станции метро "Заречная"

18 апреля 2025 12:04  [37] Общество
Строительство крытых павильонов стартует на станции метро Заречная

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

На станции метро "Заречная" в Нижнем Новгороде стартует масштабная реконструкция. С 21 апреля 2025 года начнутся работы на лестничных сходах №1 и №2, в рамках которых планируется не только построить новые крытые павильоны, но и провести капитальный ремонт самих лестниц с установкой современного оборудования. Об этом сообщили в МП "Нижегородское метро".

В связи с началом строительных работ с 5:15 утра 21 апреля будет закрыт вестибюль №1 станции "Заречная", а также прилегающий к нему подземный переход. Этот выход ведёт к бульвару Заречному, кинотеатру "Россия", Социальному фонду и торговому центру.

На время реконструкции вход и выход из метро, а также проход под проспектом Ленина будут организованы через вестибюль №2. Он соединён с подземным переходом между сходами №3, 4 и 6, расположенными на пересечении проспекта Ленина с улицами Космонавта Комарова и Дружба.

Как отметили в "Нижегородском метро", работы проводятся по многочисленным обращениям горожан, которые просили вернуть крытые павильоны на выходах станций. Для удобства пассажиров у действующих входов будут размещены аншлаги с указателями маршрутов движения.

Ожидается, что реконструкция завершится к сентябрю 2025 года. После этого начнётся обновление лестничных сходов №4 и №6 на той же станции.

Ранее уже были отремонтированы и открыты для пассажиров сходы №5 и №7 на станции "Двигатель революции", а также сход №4 на станции "Пролетарская".

Согласно условиям муниципальных контрактов, помимо строительства павильонов, проект включает полную реконструкцию лестничных маршей с системой обогрева, облицовку керамогранитом, установку поручней и перил из нержавеющей стали, монтаж вентилируемых фасадов и внутренней отделки, установку подъемных платформ для маломобильных пассажиров, а также систем видеонаблюдения и связи.

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Теги:
Метро Реконструкция
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